Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Transfer çalışmaları için startı veren Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında sağ stoper, sağ bek, kanat oyuncusu ve forvet var. Santrafor bölgesi için Vedat Muriqi'den gelecek haberi bekleyen Fenerbahçe, Napoli'nin Sırp stoperini listeye aldı!
SON DAKİKA: ATTİLA SZALAİ'NİN YERİNE BEDAVA STOPER GELİYOR!
Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Attila Szalai gibi bir stoperi takıma kazandıran Fenerbahçe yönetimi şimdi de sağ stope riçin arayışlarını hızlandırdı. Sırbistan milli takımında da forma giyen Nikola Maksimovic, sağ stoper için en güçlü aday konumunda.
SIRP STOPER MAKSİMOVİC İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI!
Stoper için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Nikola Maksimovic iddiası ortaya atıldı. Sırp ve Boşnak basını tarafından ortaya atılan iddialara göre Fenerbahçe, Attila Szalai'nin yanına Nikola Maksimovic'i düşünüyor.
2017'de Torino'dan Napoli'ye 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Nikola Maksimovic için en ciddi adaylardan birinin Fenerbahçe olduğu ifade edildi.
Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova gibi takımlarda forma giyen deneyimli oyuncu sağ stoper pozisyonunda başarılı bir grafik çizdi.
SÖZLEŞMESİ BU SEZON SONA ERİYOR!
Maskimovic ile Napoli arasındaki sözleşme Haziran ayında sona eriyor. Fenerbahçe, Maksimovic ile anlaşırsa bonservis bedeli ödemeyecek. Bu da sarı lacivertliler için oldukça avantajlı bir durum olarak dikkat çekiyor.
Sırp basının iddiasına göre Nikola Maksimovic, Napoli ile yollarını kesin olarak ayrılacak. Napoli ile sözleşme uzatmayacak Maksimovic'in talipleri de bir hayli fazla.
MOURİNHO'NUN ROMASI RAKİP!
Maksimovic için Roma'nın da ilgisi var. Premier Lig ekiplerinden bazıları da Maksimovic'i kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Eğer Roma da bu transferde istekli olursa Fenerbahçe ile Roma arasında Maksimovic savaşı yaşanabilir. Jose Mourinho'nun Maksimovic konusunda olumlu düşünceler içinde olduğu ifade edildi.
Oyuncunun ülkesi Sırbistan'da çıkan haberlere göre Maksimovic'e en ciddi teklif Fenerbahçe'den geldi.
Bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Maksimovic, Avrupa Ligi'nde de 8 kez forma giydi.
Maksimovic ayrıca sağ bek pozisyonunda da forma giyebiliyor.
Fenerbahçe'de Papiss Cisse, Kemal Ademi gibi oyuncularla yollar ayrılacak. Sarı lacivertlilerde Samatta için de Belçika kulüplerinden teklifler beklenecek.
Vedat Muriqi için Lazio'dan haber bekleniyor. Vedat'ın Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
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