Sırp basının iddiasına göre Nikola Maksimovic, Napoli ile yollarını kesin olarak ayrılacak. Napoli ile sözleşme uzatmayacak Maksimovic'in talipleri de bir hayli fazla.

MOURİNHO'NUN ROMASI RAKİP!

Maksimovic için Roma'nın da ilgisi var. Premier Lig ekiplerinden bazıları da Maksimovic'i kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Eğer Roma da bu transferde istekli olursa Fenerbahçe ile Roma arasında Maksimovic savaşı yaşanabilir. Jose Mourinho'nun Maksimovic konusunda olumlu düşünceler içinde olduğu ifade edildi.