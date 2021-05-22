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Giriş Tarihi: 22.5.2021

yine güç katacak’

‘Ülker yine güç katacak’
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı. Riva'daki tesislerde imza törenine katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin en köklü markalarından Ülker ile yapılan anlaşmayı önemsediklerini belirterek, "Türk sporuna unutulmaz katkılar sağlayan Ülker'in desteğinin uluslararası rekabetteki gücümüze güç katacağından eminiz" derken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Ülker ailesi olarak çok mutluyuz. Bu iş birliği çok verimli olacak. 'Mutlu et, mutlu ol' felsefesiyle bu hedefe yürürken, futbol sadece 'erkek oyunu' değildir. A Milli Kadın Futbol Takımımız önemli bir rol model oluyor" ifadelerini kullandı.

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‘Ülker yine güç katacak’
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