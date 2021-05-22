‘Ülker yine güç katacak’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı. Riva'daki tesislerde imza törenine katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin en köklü markalarından Ülker ile yapılan anlaşmayı önemsediklerini belirterek, "Türk sporuna unutulmaz katkılar sağlayanÜlker'in desteğinin uluslararası rekabettekigücümüze güç katacağından eminiz" derken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Ülker ailesi olarak çok mutluyuz.Bu iş birliği çok verimli olacak. 'Mutluet, mutlu ol' felsefesiyle bu hedefe yürürken,futbol sadece 'erkek oyunu' değildir. AMilli Kadın Futbol Takımımız önemli bir rolmodel oluyor" ifadelerini kullandı.