Beşiktaşlı Josef'ten Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi! 'Yıldız transferler pahalı kadrolar...'

Bundan sonraki hayalin, planın nedir?

Kazanmaya devam etmek. Bu kulübün de hedefleri her zaman bu. Türkiye'de büyük rakiplerimiz var hedef her zaman zirvede olmak.

Kupalar arka arkaya geldi, alışkanlık yapar mı?

Dünyanın en iyi hissiyatı umarım hiç kaybetmem. Umarım alışkanlık yapar. Daha çok çalışalım. Şimdi bu iki kupanın sevincini yaşayalım. Dinlenelim, zamanı gelince Süper Kupa'yı da alalım. O da bize yazar.