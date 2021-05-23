Fenerbahçe'de 4 futbolcu için karar verildi! Luiz Gustavo gönderilecek mi?

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu üçüncü sırada tamamlarken beklenen başarı bu yıl da gelmedi. Ali Koç'un başkanlığındaki üçüncü sezon da kupasız tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde gözler yeni sezonda. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi gündemde. Kanarya'nın bir başka gündem maddesi de gönderilecek isimler.
Fenerbahçe yönetimi büyük umutlarla transfer edilen ancak verim alamadığı Mbwana Samatta, Zanka ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun yüksek ücretlerinden kurtulmak istiyor.
Yönetimin sezon öncesi çözmesi gereken en büyük sorunlarından biri bu olacak. 4 futbolcunun toplam yıllık ücreti 9 milyon euro'yu buluyor.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli yönetim bu oyunculara gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. Sarı lacivertliler bu futbolcuları göndererek, önemli bir tasarruf sağlayacak.
Böylece hem maaşta tasarruf sağlanırken hem de bonservis ya da kiralama ücretiyle gelir elde edilmiş olacak.
Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Tisserand'ın geçtiğimiz sezonki performansı vasatın üstüne çıkmadı.
Fenerbahçe yönetimi, bu oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.