Fenerbahçe'de 4 futbolcu için karar verildi! Luiz Gustavo gönderilecek mi?

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu üçüncü sırada tamamlarken beklenen başarı bu yıl da gelmedi. Ali Koç'un başkanlığındaki üçüncü sezon da kupasız tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde gözler yeni sezonda. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi gündemde. Kanarya'nın bir başka gündem maddesi de gönderilecek isimler.