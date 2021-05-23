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Giriş Tarihi: 23.5.2021

İzmir finali

İzmir finali

. Lig play-off yarı finallerine çıkan Altay, İstanbulspor’u; ise Samsun’u geçip final oynamaya hak kazandı. Son bilet 26 Mayıs Çarşamba günü sahibini bulacak

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off'unda gözler önce İstanbul'daydı. İlk maçta İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, dün de rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Maça iki ekip de kontrollü başladı ve ilk devre golsüz sona erdi. Skoru değiştirmek Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin hamlesiyle gerçekleşti. Usta hoca, Paixao'yu 76'da kenara alarak Deniz Kadah'ı sahaya sürdü. 35 yaşındaki futbolcu 85'te fileleri sarsıp siyah-beyazlıları finale taşıdı: 1-0. Türkiye'nin en önemli proje takımlarından olan ve kadrosunda yabancı futbolcu barındırmayan Altınordu, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Samsun'la 2-2 berabere kalıp finalde Altay'ın rakibi oldu. Metehan, 31'de Altınordu adına perdeyi açtı. 52'de Nadir penaltıdan skoru eşitledi. 80'de Yasin, Samsun'u umutlandıran golü buldu: 2-1. 90+6'da gol için ileri çıkan kaleci Nurullah'ın önde olduğu gören Enis Destan, yaklaşık 60 metreden topu ağlara gönderip Samsun'un hayallerini yıktı: 2-2. Altay-İzmir finali çarşamba günü oynanacak.

BENİM TEK BİR DİLEĞİM VAR
ALTAY'IN tecrübeli hocası Mustafa Denizli, yaşayacağı en büyük mutluluğun siyah-beyazlı camiayla Süper Lig'e dönmek olacağını söyledi. Denizli şunları kaydetti: "Şu an görev yaptığım camia hayatımın dörtte birini geçirdiğim bir yer. Çok büyük takımlarda çalıştım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka bir şey. Bu bir görev emriydi. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi."

ŞEHRİMİZ İÇİN GÜZEL OLACAK
ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu final bileti aldıkları için mutlu olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Samsunspor'un gücünü biliyorduk ama biz de çok güçlü bir takımız. Bütün senaryolara hazırlanmıştık. Bizim istediğimiz şekilde oldu. Finalde iki İzmir takımının olması İzmir adına güzel bir şey. Türk futboluna birçok oyuncu çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

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