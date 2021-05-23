Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off'unda gözler önce İstanbul'daydı. İlk maçta İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, dün de rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Maça iki ekip de kontrollü başladı ve ilk devre golsüz sona erdi.Usta hoca, Paixao'yu 76'da kenara alarak Deniz Kadah'ı sahaya sürdü. 35 yaşındaki futbolcu 85'te fileleri sarsıpürkiye'nin en önemli proje takımlarından olan ve kadrosunda yabancı futbolcu barındırmayan Altınordu, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Samsun'la 2-2 berabere kalıp finalde Altay'ın rakibi oldu. Metehan, 31'de Altınordu adına perdeyi açtı.penaltıdan skoru eşitledi. 80'de Yasin, Samsun'u umutlandıran golü buldu: 2-1. 90+6'da gol içinyaklaşık 60 metreden topu ağlara gönderip Samsun'un hayallerini yıktı: 2-2. Altay-İzmir finali çarşamba günü oynanacak.ALTAY'IN tecrübeli hocası Mustafa Denizli, yaşayacağı en büyük mutluluğun siyah-beyazlı camiayla Süper Lig'e dönmek olacağını söyledi. Denizli şunları kaydetti: "Şu an görev yaptığım camia hayatımın dörtte birini geçirdiğim bir yer. Çok büyük takımlarda çalıştım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır.Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi."ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu final bileti aldıkları için mutlu olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Samsunspor'un gücünü biliyorduk ama biz de çok güçlü bir takımız. Bütün senaryolara hazırlanmıştık.Türk futboluna birçok oyuncu çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.