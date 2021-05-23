Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri: Sadece 5-6 oyuncu alınacak

"SADECE 5-6 OYUNCU ALINACAK"

Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi kadro planlamasının kolay olduğunu vurgulayarak, "Biz gitsek bile burada güzel bir takım oturttuk. Takımın iskeleti var. Sadece 5-6 oyuncu alınacak. Giden oyuncu da fazla yok. Zaten mukavelesi biten arkadaşlarımız dahil hiç kimse gitmek istemiyor. Onun için Sivas'ın işi kolay. Tek şey oraya alacakları oyuncular" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım aday kadrosuna Sivasspor'dan futbolcu alınmamasına değinen Çalımbay, şu görüşlerini aktardı:

"Şenol (Güneş) hocaya saygım sonsuz. Bizim takımda gerçekten milli takımı hak eden oyuncular var. Hak ettiklerine yürekten inanıyorum. Onların bence gitmesi gerekiyordu. Şenol hoca mutlaka takip ediyordur. Şenol hocaya veya başka bir teknik direktör arkadaşımıza, 'Bunu da alsaydın, şunu niye almıyorsun?' gibi bir şey söylemem. Kesinlikle bir kırgınlığım yok, saygım var. Her teknik direktörün kendine göre fikri, düşüncesi var."

Çalımbay, Sivasspor'un ligde en çok yerli futbolcu oynatan takımlardan olduğuna dikkati çekerek, oyuncularının gösterdikleri mücadele, aldıkları süre ve kazandıkları maçlarla milli takım kadrosuna girmeyi hak ettiklerine inandığını vurguladı.

A Milli Futbol Takımı'na ve Şenol Güneş'e Avrupa Şampiyonası'nda başarı dileyen Çalımbay, "Çok iyi bir kadromuz ve kaliteli oyuncularımız var. Burak (Yılmaz), Zeki (Çelik) ve Yusuf (Yazıcı), Fransa'da şampiyonluğa oynuyor. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Şenol hocanın eli çok geniş, kadrosu çok iyi. İnşallah çok başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.