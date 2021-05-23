Umut Meraş'tan Lille sözleri! "4 Türk'ün dünya devine kafa tutması çok büyük iş"

EURO 2020'nin A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre gibi zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini belirten Umut Meraş, "Rakipler güçlü ama rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız önemli. Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında da bunu gösterdik. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, bunun bilinciyle sahaya çıkacağız. Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız. Maçlarda da galip gelerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Benim inancım bu yönde." şeklinde konuştu.