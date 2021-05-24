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Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:52 Son Güncelleme: 24.5.2021 15:01

Altınordulu 'ye ve talip oldu

DHA
Altınordulu Burak İnce'ye Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu

'de çarşamba günü İstanbul'da Altay'la oynayacağı play-off finaline odaklanan 'da genç orta saha oyuncusu 'yi ve talip oldu. İzmir ekibinin genç oyuncu için en az 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay almak istediği ifade edildi.

Manisaspor'da futbola başlayıp, Altınordu'da profesyonel olan 17 yaşındaki yıldız adayını Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği belirtildi. Avrupa kulüplerinin de radarında olan Burak'la Almanya'dan 7, İspanya'dan 4, İtalya'dan ise 3 kulübün ilgilendiği öğrenildi.

İtalya Serie B ekibi Monza'nın da Burak'ı isteyen kulüplerden biri olduğu biliniyordu. Ümit Milli Takım'da da forma giyen sol ayaklı genç yetenek bu sezon Altınordu formasıyla ligde 5, kupada 1 olmak üzere 6 kez rakip fileleri sarstı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Burak'ı Avrupa'ya göndermek istediklerini belirtirken, İzmir ekibinin genç oyuncu için en az 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay almak istediği ifade edildi.

Burak gibi Altınordu'nun gelecek vaadeden isimleri arasında yer alan 18 yaşındaki santrfor Enis Destan da Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor. Altınordu, 2 gencini bu yaz satarak kasasını doldurmayı planlıyor. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi Avrupa'da forma giyen milli futbolcular yetiştiren kırmızı-lacivertli kulüp, geçen sezon Burak'la aynı dönem vitrine çıkan 18 yaşındaki Ravil Tagir'i Medipol Başakşehir'e satmıştı.

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Altınordulu Burak İnce'ye Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu
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