Altınordulu Burak İnce'ye Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu

İtalya Serie B ekibi Monza'nın da Burak'ı isteyen kulüplerden biri olduğu biliniyordu. Ümit Milli Takım'da da forma giyen sol ayaklı genç yetenek bu sezon Altınordu formasıyla ligde 5, kupada 1 olmak üzere 6 kez rakip fileleri sarstı.