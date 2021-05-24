Batuhan Karadeniz 30 golle sezona damga vurdu! Bu performans Hekimoğlu Trabzon'a yetmedi...

TFF 2. Lig'de 1. Lig'e yükselecek olan son takımı belirleyecek play-off yarı finalinde Kocaelispor ve Hekimoğlu Trabzon eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 0-0 berabere sona ererken, rövanş mücadelesi de 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla deplasman golü avantajını elde eden Kocaelispor, play-off'ta finale yükselmeyi başardı ve rakibini beklemeye geçti.