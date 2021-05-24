Batuhan Karadeniz 30 golle sezona damga vurdu! Bu performans Hekimoğlu Trabzon'a yetmedi...

TFF 2. Lig'de 1. Lig'e yükselecek olan son takımı belirleyecek play-off yarı finalinde Kocaelispor ve Hekimoğlu Trabzon eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 0-0 berabere sona ererken, rövanş mücadelesi de 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla deplasman golü avantajını elde eden Kocaelispor, play-off'ta finale yükselmeyi başardı ve rakibini beklemeye geçti.
Kocaelispor'a turu getiren golleri 19. dakikada İrfan Başaran, 90.dakikada penaltıdan Mustafa Tahir Babaoğlu kaydetti. Hekimoğlu Trabzon'un gollerini ise 60 (penaltıdan) ve 76. dakikada Batuhan Karadeniz attı.
Bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla sezona adeta damga vuran Batuhan Karadeniz, Kocaelispor karşısında da takımının 2 golünü kaydetti. 30 yaşındaki golcünün üstün performansı takımına yetmese de, Batuhan Karadeniz göz doldurmayı başardı.
30 GOLLE GÖZ DOLDURDU
TFF 2. Lig'de 2020-2021 sezonu boyunca toplamda 38 maça çıkan Batuhan Karadeniz, ligde 24, Türkiye Kupası'nda 3 ve play-off'larda da 3 gol kaydederek toplamda 30 golle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı.
Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Batuhan Karadeniz, bu performansıyla yeniden üst liglere göz kırptı.