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Giriş Tarihi: 24.5.2021 08:46

Beşiktaş, Kenan Karaman transferi için yeniden atakta

Beşiktaş, Kenan Karaman transferi için yeniden atakta

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman ile temaslarına yeniden başladı. 27 yaşındaki santrfor için 800 bin Euro maaş teklifinde bulunan ve 1.2 milyon Euro talebiyle karşılaşan Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele kozuyla işi bitirmeye çalışacak.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası serüveninde alternatifli geniş bir kadro kurmak arzusunda olan Beşiktaş yönetimi, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Kenan Karaman ile temaslarına yeniden başladı.

27 yaşındaki santrfor için 800 bin Euro maaş teklifinde bulunan ve 1.2 milyon Euro talebiyle karşılaşan siyah-beyazlılar, transferdeki rakipleri fiyatı arttırsa da şartları zorlamayacak. Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele kozuyla işi bitirmeye çalışacak.

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Beşiktaş, Kenan Karaman transferi için yeniden atakta
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