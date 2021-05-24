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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:47

ve , 'un yıldızı Ekuban'ı istiyor

İHA
Fiorentina ve Sampdoria, Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'ı istiyor

'a 1 milyon Euro bedelle gelen , Trabzonspor'da en iyi dönemini yaşadı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon Euro'yu aşmış durumda. ve gibi İtalya'nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, Karadeniz ekibi ise bu rakamı 10 milyon Euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayarak bordo-mavili kulüpte en iyi dönemini geçirdi. Korona virüse yakalanmasına rağmen toparlanan ve takımına katkı vermeye devam eden oyuncu için İtalya kulüpleri israrını sürdürüyor.

FIORENTINA VE SAMPDORIA İSTİYOR
Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro karşılığında kullanmıştı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon Euro'yu aşmış durumda. Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya'nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, Karadeniz ekibi ise bu rakamı 10 milyon Euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.



PERFORMANSININ ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM ETTİ
Ekuban'ı transfer etmek isteyen kulüplerin ısrarı karşısında aceleci davranmayan bordo-mavili kulüp yıldız oyuncusunu kolay kolay elinden çıkarmayı düşünmüyor. Bordo-mavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi maçta 29 gol atıp 18 asist yapan oyuncu maç başına ise 2.01 puan ortalaması ile oynadı.

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Fiorentina ve Sampdoria, Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'ı istiyor
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