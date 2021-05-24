Fiorentina ve Sampdoria, Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'ı istiyor

FIORENTINA VE SAMPDORIA İSTİYOR

Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro karşılığında kullanmıştı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon Euro'yu aşmış durumda. Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya'nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, Karadeniz ekibi ise bu rakamı 10 milyon Euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.