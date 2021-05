Geride kalan sezonu bitime 7 maç kala takımın başına getirdiği Şenol Can ile sezonu 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, genç antrenör ile yola devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada kontratı sezon sonu tamamlanmış olan Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Şenol Can yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet 1 de beraberlik almıştı.