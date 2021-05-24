Son dakika haberi: Trabzonspor'da iki transferde sona gelindi! Bruno Peres ve Gervinho için özel uçak kalkıyor...

Trabzonspor iki transferde mutlu sona ulaştı! Kariyerinde daha önce Arsenal ve Roma gibi üst düzey takımlar da bulunan Gervinho, Trabzonspor'a çok yakın! Sağ bek için de daha önce anlaşılan Bruno Peres'in imzası an meselesi. Trabzonspor'un transferleri hakkındaki son dakika bilgilerini Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
Trabzonspor'da Bruno Peres ve Gervinho'yu alacak özel uçak yarın İtalya'ya gidecek ve iki oyuncuyu alıp Türkiye'ye getirecek! Transferin resmileşmesi için yalnızca Gervinho'nun Parma ile sözleşmesinin feshi bekleniyor.
Sağ bek ve forvet transferlerinin yanı sıra kanat oyuncusu için de arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda oyuncularla iletişime geçiyor. Bordo mavililerin bir forvet daha transfer etmesi bekleniyor.