Son dakika: Hakan Çalhanoğlu için şaşırtan iddia! Ruslar milli yıldızın peşinde...

ZENİT DEVREYE GİRDİ!

Rus basınından ise Hakan Çalhanoğlu için şaşırtan bir iddia geldi. Championat isimli internet sitesinin haberine göre, Rusya Premier Ligi'nin Avrupa sahnesinde de yer alan kulübü Zenit, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi.