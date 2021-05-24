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Giriş Tarihi: 24.5.2021 22:43 Son Güncelleme: 24.5.2021 23:08

Son dakika: için şaşırtan iddia! Ruslar milli yıldızın peşinde...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Hakan Çalhanoğlu için şaşırtan iddia! Ruslar milli yıldızın peşinde...

Son dakika haberi... ekiplerinden 'da forma giyen ve birçok Avrupa devinin transfer listesinde bulunan için Rus basınından şaşırtan bir iddia geldi. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan ve sonrasına bırakan milli futbolcumuz, Milan'la birlikte Serie A'da sezonu 2. sırada bitirmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

İtalya Serie A'da uzun yıllardır Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, transfer dedikodularında en çok yer alan isimlerden birisi. Milan'la bu sezon bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan yıldız oyuncu, geleceğine EURO 2020 sonrasında karar vereceğini açıklamıştı.

Milan formasıyla sezonu Inter'in ardında 2. sırada bitiren milli futbolcumuz, Milan'da kalması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterme şansı bulacak.

Takımının vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla bu sezon toplamda 43 maça çıktı. 9 gol ve 12 asistle oynayan 27 yaşındaki yıldız, Milan'ın yeni sözleşme tekliflerine şu an için yanıt vermedi.

Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızla birlikte kritik maçlara çıkacak ve değerini yükseltme fırsatı bulacak olan Hakan Çalhanoğlu, şu sıralar milli takımın Antalya kampında bulunuyor.

ZENİT DEVREYE GİRDİ!

Rus basınından ise Hakan Çalhanoğlu için şaşırtan bir iddia geldi. Championat isimli internet sitesinin haberine göre, Rusya Premier Ligi'nin Avrupa sahnesinde de yer alan kulübü Zenit, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi.

Milli futbolcuyla ilgilendiği söylenen Zenit'in, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için bu transferi istediği yazıldı. Teknik Direktör, Semak'ın özel olarak istediği Hakan Çalhanoğlu için Zenit yönetiminin devreye girmesi bekleniyor.

Dünyanın en zengin kulüplerinden birisi olduğu bilinen Zenit'in, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan serbest kalması halinde bu transfer için tüm şartları zorlayacağı söylendi.

"GELECEĞİMLE İLGİLİ HENÜZ KARAR VERMEDİM"

A Milli Takım'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya kampına katılmak için İtalya'dan gelen Hakan Çalhanoğlu transferi hakkındaki soruları yanıtladı.

Çalhanoğlu, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Önümüzde EURO 2020 var, oraya odaklandım. Turnuvadan sonra kararımı vereceğim." dedi.

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Son dakika: Hakan Çalhanoğlu için şaşırtan iddia! Ruslar milli yıldızın peşinde...
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