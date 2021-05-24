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Giriş Tarihi: 24.5.2021 23:20 Son Güncelleme: 24.5.2021 23:26

TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu! -

AA
TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu! Kocaelispor-Sakaryaspor

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde 'u 5-1 yenen , 'u geçen ile finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın kazananı TFF 1. Lig'e yükselen son takım olacak.

Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u 5-1 yenerek finale yükseldi. Finalde eşleşen Kocaelispor ve Sakaryaspor, 11 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Süper Lig hakemi Alper Ulusoy yönetti.

Sakaryaspor'a finali getiren golleri 21 ve 65. dakikada Nuri Fatih Aydın, 45. dakikada Burak Öksüz, 86. dakikada Hakan Aslantaş ve 90. dakikada Berk İsmail Ünsal kaydetti.

Kırşehir Belediyespor'un golünü ise 62. dakikada Volkan Altınsoy attı.

İki takım arasında Kırşehir'de oynanan ilk karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti.

Sakaryaspor, finalde TFF 1. Lig'e çıkmak için Kocaelispor ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısı, tribündeki taraftarların dışarı çıkarılması için yarım saat geç başladı.

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TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu! Kocaelispor-Sakaryaspor
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