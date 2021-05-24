Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan 3. ve yeni turnuva! Avrupa Konferans Ligi tanıtıldı...
Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:31

UEFA'dan 3. ve yeni turnuva! tanıtıldı...

AA
UEFA'dan 3. ve yeni turnuva! Avrupa Konferans Ligi tanıtıldı...

UEFA, 2021-22 sezonunda ilk kez düzenlenecek 'nin şampiyonluk kupasını tanıttı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 57,5 santimetre uzunluğundaki ve 11 kilo ağırlığındaki kupada, grup aşamasındaki katılımcı sayısını temsilen, tabandan tepeye kıvrılarak ulaşan 32 altıgen şerit bulunuyor.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 57,5 santimetre uzunluğundaki ve 11 kilo ağırlığındaki kupada, grup aşamasındaki katılımcı sayısını temsilen, tabandan tepeye kıvrılarak ulaşan 32 altıgen şerit bulunuyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Dörderli 8 grupta ilk sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grupları ikinci sırada bitiren 8 takım ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 grup üçüncüsüyle son 16 turuna çıkmak için eleme turu oynayacak.

Maçların Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacağı turnuvanın finali, 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"
Son dakika haberi: Kamu çalışanlarının maaş zamları belli oluyor
Son dakika | Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle
Fransa'dan tepki çeken karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yer vermedi...
Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'a büyük şok! O hareketi sonrası karar verildi
Son dakika: ‘Bizim Çocuklar’ PSG’nin tahtını yıktı! Burak Yılmaz’ın golü Lille’e şampiyonluğu getirdi…
Esnafa 3000 ve 5000 TL hibe desteği başvurusu: Kimler yararlanacak ve nasıl başvurulacak?
1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir?
Son dakika | Piyasalarda Elon Musk spekülasyonu! İşte son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan 3. ve yeni turnuva! Avrupa Konferans Ligi tanıtıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA