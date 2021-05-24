‘Yenemeyeceğimiz takım yok’

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’ın oyuncuları iddialı. Umut Meraş, “Enerjimiz ve sinerjimiz tam. Her takımı yenecek güçteyiz” dedi
Fransa'nın Le Havre kulübünden A Milli Takım kadrosuna davet edilen UmutMeraş, kariyerinin ilk turnuvası olan EURO 2020'yi heyecanla beklediğini söyledi. A Grubu'nda mücadele edecekleri İtalya, Galler ve İsviçre'nin zor rakipler olduğunu belirten 25 yaşındaki sol bek, "Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız. Takım arkadaşlarıma güveniyorum.Sahada çok güzel bir enerji ve sinerjimizvar. Hep birlikte oynadığımız sürece yenemeyeceğimiztakım yok. Artık tek düşüncem Avrupa Şampiyonası. Kariyerimin ilk turnuvasında elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım. Final için İngiltere vizemizi aldık. Finali istiyoruz" diye konuştu.