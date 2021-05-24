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Giriş Tarihi: 24.5.2021

‘Yenemeyeceğimiz takım yok’

‘Yenemeyeceğimiz takım yok’

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren ’ın oyuncuları iddialı. Umut Meraş, “Enerjimiz ve sinerjimiz tam. Her takımı yenecek güçteyiz” dedi

Fransa'nın Le Havre kulübünden A Milli Takım kadrosuna davet edilen Umut Meraş, kariyerinin ilk turnuvası olan EURO 2020'yi heyecanla beklediğini söyledi. A Grubu'nda mücadele edecekleri İtalya, Galler ve İsviçre'nin zor rakipler olduğunu belirten 25 yaşındaki sol bek, "Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Sahada çok güzel bir enerji ve sinerjimiz var. Hep birlikte oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Artık tek düşüncem Avrupa Şampiyonası. Kariyerimin ilk turnuvasında elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım. Final için İngiltere vizemizi aldık. Finali istiyoruz" diye konuştu.

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‘Yenemeyeceğimiz takım yok’
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