‘Yenemeyeceğimiz takım yok’

Le Havre kulübünden A Milli Takım kadrosuna davet edilenkariyerinin ilk turnuvası olan EURO 2020'yi heyecanla beklediğini söyledi. A Grubu'nda mücadele edecekleri İtalya, Galler ve İsviçre'nin zor rakipler olduğunu belirten 25 yaşındaki sol bek, "Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız.Artık tek düşüncem Avrupa Şampiyonası. Kariyerimin ilk turnuvasında elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım. Final için İngiltere vizemizi aldık.diye konuştu.