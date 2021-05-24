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Giriş Tarihi: 24.5.2021 13:30

'ten şampiyonluk itirafı! "Hayal etmemiştim"

Zeki Çelik'ten şampiyonluk itirafı! Hayal etmemiştim

Fransa Ligue 1'de formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcumu Lille, değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluğu yorumlayan milli futbolcu, başarılı olacaklarına inandığını ancak şampiyon olacaklarını düşünmediğini ifade etti. Çelik, ve hakkında da konuştu.

Fransa Ligi'nin son haftasında Angers'i 2-1 yenerek şampiyon olan Lille, tarihi bir başarıya imza attı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, başarıda büyük pay sahibi oldular. Zeki Çelik, beIN Sports'a şampiyonluk değerlendirmesi yaptı. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın performansını da yorumlayan Çelik, şampiyonluğu hayal etmediğini söyledi.

İşte Zeki Çelik'in değerlendirmeleri...

"Uzun zamandır bunun hayaliyle yaşıyorduk. Herkesin dualarını hissettik. Türkiye'de bu kadar takip edildiğimizi bilmek, bizim için çok gurur verici. Ülkemizi burada temsil etmek, şampiyon olmak çok güzel. Çok mutluyuz.

Lille'e ilk gelenlerden biri benim, çok zorluklar yaşadım. Antrenman ve dil konusunda. Geçen sene, takımın bu kadar iyi olacağını hissetmiştim ama şampiyon olacağımızı düşünmemiştim. Bu benim çok mutluluk verici. Alt liglerden buralara gelmek, şampiyon olmak, çok önemli bir şey. Hedefim hala çok büyük.

Haftada bir kere Burak Ağabey'de buluşuyoruz, yemek yiyoruz. Bazen de Yusuf'a gidiyoruz. Her zaman bir aradaydık. Şampiyonluğu her gün konuşuyorduk.

Bana Burak Ağabey'i sordular, Luis Campos yanıma gelip sordu. Ben çok iyi bir futbolcu olduğunu söylemiştim, ben demesem de alacaktı zaten. Yusuf'u da danışmışlardı.

Burak Ağabey çok hırslı, takıma abilik yaptı. Ben performansını normal görüyorum. Çok çalışıyor, bunu hak ediyor. Fransız taraftarlar bizi çok seviyorlar, Burak Ağabey'i nasıl sevdiklerini zaten görüyorsunuzdur. Burada Türk taraftarlar da var. Onları burada çok mutlu ettik. Herkesten çok güzel mesajlar aldık.

A Milli Takım için çok umutluyum. Bence üst seviyeye çıkacağız. Yarı final, finale doğru gideriz diye düşünüyorum, inşallah. Umudum o. Şampiyonluk kutlamalarının ardından milli takım kampına katılacağız."

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Zeki Çelik'ten şampiyonluk itirafı! "Hayal etmemiştim"
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