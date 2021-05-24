Zeki Çelik'ten şampiyonluk itirafı! "Hayal etmemiştim"

İşte Zeki Çelik'in değerlendirmeleri...

"Uzun zamandır bunun hayaliyle yaşıyorduk. Herkesin dualarını hissettik. Türkiye'de bu kadar takip edildiğimizi bilmek, bizim için çok gurur verici. Ülkemizi burada temsil etmek, şampiyon olmak çok güzel. Çok mutluyuz.

Lille'e ilk gelenlerden biri benim, çok zorluklar yaşadım. Antrenman ve dil konusunda. Geçen sene, takımın bu kadar iyi olacağını hissetmiştim ama şampiyon olacağımızı düşünmemiştim. Bu benim çok mutluluk verici. Alt liglerden buralara gelmek, şampiyon olmak, çok önemli bir şey. Hedefim hala çok büyük.