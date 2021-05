Bucaspor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri!

"HER ŞEY SİLİNEBİLİR AMA SİLİNMEYECEK BİR ŞEY VAR O DA ŞAMPİYONLUKTUR"

Lig maratonu boyunca oyuncularıyla sürekli birlikte olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Çocuklarla beraber aşağı yukarı 6 aydır hiç evime gitmedim. Çocuklar da ona keza. Ayrılmadık. Beraber orda ekmeği bölüştük, iftarı açtık, sahuru yaptık. Yemeğimizi yedik. Her şeyi paylaştık. Unutulmayacak hatıralarımız var. Onlara o zaman 'hesaplardan paralarınız silinebilir, evlerinizi kaybedebilirsiniz, her şey silinebilir ama silinmeyecek bir şey var o da şampiyonluktur' demiştim. Kimse bu çocukların şampiyonluklarını silemez. Silmeye kimsenin gücü yetmez. Onlar Bucaspor ve futbol tarihine altın harflerle kendi isimlerini yazdırdılar. Hiç de kolay olmadı. Çok çalıştılar çok çabaladılar" ifadelerini kullandı.