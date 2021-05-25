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Giriş Tarihi: 25.5.2021 13:34

'un gözü Umut Meraş'ta! sonrası...

İHA
Bursaspor'un gözü Umut Meraş'ta! EURO 2020 sonrası...

’de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş’ın bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi 2022’de sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için Fransız kulübünün, kararını ’den sonra vereceği öğrenildi. ise bu transferden yüzde 15 pay alacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kongre heyecanı yaşanırken, bir yandan da gelecek olan maddi gelirlerin yolu gözleniyor. Geçtiğimiz sezon her iki dönemde de transfer tahtasını açamayan ve mali anlamda zor günler yaşayan yeşil-beyazlı kulüpte, yeni başkan 5 Haziran'da belli olacak.

Oyuncularını elde tutmak isteyen Bursaspor'da gözler Umut Meraş transferine çevrildi. Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen milli futbolcu, satılması halinde yeşil-beyazlı kulüp, bonservis bedelinin yüzde 15'ine sahip olacak.



GÖZLER EURO 2020'DEKİ PERFORMANSINA ÇEVRİLDİ
Umut Meraş'ın, özellikle Süper Lig'in yanı sıra birçok Avrupa kulübünden de teklif aldığı öğrenildi. Başta Trabzonspor olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Umut Meraş için Le Havre'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Fransız kulübü ise şu an için beklemeye geçti. Le Havre'nin, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını EURO 2020'deki performansından sonra vereceği öğrenildi. Le Havre'nin, Umut Meraş'ın şampiyonada göstereceği performansa göre bonservis bedelinde artış yapması bekleniyor.

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Bursaspor'un gözü Umut Meraş'ta! EURO 2020 sonrası...
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