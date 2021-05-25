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Giriş Tarihi: 25.5.2021 23:46 Son Güncelleme: 26.5.2021 00:08

’e hakaret etmişti! Cezası belli oldu...

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Fatih Terim’e hakaret etmişti! Cezası belli oldu...

teknik direktörü 'e sosyal medya üzerinden hakaretler yağdıran şüpheli adli para cezasına çarptırıldı. 2019 yılında yapılan hakarete yönelik davanın sonucu belli oldu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e sosyal medya üzerinden hakaretler yağdıran şüpheli adli para cezasına çarptırıldı. 2019 yılında yapılan hakarete yönelik davanın sonucu belli oldu. Erdal B.'nin sosyal medyadan Fatih Terim'e hakaret ettiği davada şüpheliye 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi talep edildi. Mahkeme savunmasını tespiti için talimat yazılmasına karar verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'dan kendisine hitaben hakaret ve küfür içerikli paylaşım yapan Erdal B. hakkında şikayetçi olunca, Erdal B.'ye 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET ETTİ

Milli takım direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı Twitter hesabından kendisi hakkında hakaret ve küfürlü paylaşım yaptığını ileri sürdüğü Erdal B.'den şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdal B.'nin, Fatih Terim'e hitaben, 'Kaostan beslenen katıksız bir ..... Çirkefliği takımına da taraftarına da siret etmiş. Milan'dan boşa kovulmadı. Orda kaos yapamıyordu, kovdular. Böyle insanlar futboldan temizlenmeli' şeklinde hakaret içerikli paylaşım yaptığı anlatılmıştı.

'BEN YAPMADIM HESABIM ÇALINDI'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin alınan savunmasında Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, hakaret mesajını yazmadığını, 6-7 ay önce hesabın şifresi çalındığı için etkinleştiremediğini ve sosyal medyayı kullanamadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmediği ancak şüphelinin şifresinin çalındığına dair bir başvurusunun olmadığına yer verilmişti.

SAVCILIK CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Şüpheli Erdal B.'nin Twitter'da yaptığı paylaşımda hakaret içerikli sözleri Fatih Terim'in onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilmiş, öte yandan sosyal medyada yapılması nedeniyle herkesin gözü önünde olması unsurunun bulunduğu kabul edilmişti. Dosyada uzlaştırma yoluna gidildiği ancak taraflar arasında uzlaştırma sağlanamadığı kaydedilince şüpheli Erdal B., 'hakaret' suçundan 2 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Fatih Terim'in Avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir sanık Erdal B.'nin sosyal medya üzerinden ünlü direktöre hakaret ettiğini,i belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Erdal B.'nin üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle 87 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Fatih Terim’e hakaret etmişti! Cezası belli oldu...
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