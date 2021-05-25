Finalin adı Kocaeli-Sakarya

Misli.com 2. Lig’de play-off yarı final rövanş maçları dün oynandı. Kocaeli, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalarak finale çıktı. Sakarya da Kırşehir Belediye’yi evinde 5-1 yenip bileti aldı
Misli.com 2. Lig'de dün oynanan play-off yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu: Kocaelispor-Sakaryaspor. Mustafa Reşit Akçay'ın talebeleri, 0-0 biten ilk mücadelenin ardından dün deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Hekimoğlu'nungollerini biri penaltıdan olmak üzereBatuhan Karadeniz, Kocaeli'nin golleriniise İrfan ve Tahir (pen) attı. Sakarya da 0-0'ın rövanşında sahasında Kırşehir Belediyespor'u 5-1 devirdi. Yeşil-siyahlıekibe turu Fatih Nuri Aydın (2),Burak Öksüz, Hakan Aslantaş veBerk Ünsal'ın golleri getirdi.