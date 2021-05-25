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Giriş Tarihi: 25.5.2021

Finalin adı Kocaeli-Sakarya

Finalin adı Kocaeli-Sakarya

Misli.com 2. Lig’de play-off yarı final rövanş maçları dün oynandı. Kocaeli, deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak finale çıktı. Sakarya da ’yi evinde 5-1 yenip bileti aldı

Misli.com 2. Lig'de dün oynanan play-off yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu: Kocaelispor-Sakaryaspor. Mustafa Reşit Akçay'ın talebeleri, 0-0 biten ilk mücadelenin ardından dün deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Hekimoğlu'nun gollerini biri penaltıdan olmak üzere Batuhan Karadeniz, Kocaeli'nin gollerini ise İrfan ve Tahir (pen) attı. Sakarya da 0-0'ın rövanşında sahasında Kırşehir Belediyespor'u 5-1 devirdi. Yeşil-siyahlı ekibe turu Fatih Nuri Aydın (2), Burak Öksüz, Hakan Aslantaş ve Berk Ünsal'ın golleri getirdi.

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Finalin adı Kocaeli-Sakarya
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