Galatasaray'a 5. başkan adayı! Eski bakan İbrahim Özdemir adaylığını açıkladı.

İbrahim Özdemir, bazı başkan adaylarının çalışacağını açıkladığı teknik direktör Fatih Terim'in seçimlere konu edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Mevcut adaylar içinde Fatih Terim'i benden eski tanıyan yoktur. Hoca ile dostane, ağabey-kardeş ilişkimiz olmuştur. Geçen zaman içinde Fatih hocanın da yorgunlukları, kırgınlıkları olmuştur. Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılmasına karşıyım. Fatih Terim'in üzerinden oy devşirmek gibi bir düşünceyle hareket edilmesi hocaya da zarar veriyor. Hocanın da bundan memnun olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşların tercihidir. Bu, biz Fatih hocadan uzağız demek değildir. Bizim öncelikli görevimiz hocayı stres ve sıkıntıya sokmadan, daha fazla yormadan ona destek olmak. Seçim kazanılırsa hoca ile oturup konuşacağız, mutlaka geçmiş yıllardan bugüne kadar gelen büyük tecrübesinden istifade edeceğiz. Onun tavsiyesi doğrultusunda Galatasaray'ın imkanları çerçevesinde, Galatasaray'a yakışır transferleri yapacağız. Mali şartlar dolayısıyla artık bol sıfırlı dolarlı, avrolu transfer dönemi geçmiştir. Buna çok dikkat edeceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. İstirhamım, herkesin hocanın üstünden elini çekmesi ve onu biraz dinlendirmek." ifadelerini kullandı.