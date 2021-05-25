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Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:09

'da gitti, Cevdet Akınal geldi!

DHA
Gaziantep FK'da Mehmet Büyükekşi gitti, Cevdet Akınal geldi!

'in güçlü ekiplerinden 'nde Başkan , görevi Cevdet Akınal'a devretti. Kulübün yeni başkanı Cevdet Akınal, birlik olup Gaziantep’in kazanması için çalışacaklarını vurguladı. Akınal, güçlü bir ekiple ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen törende yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Mehmet Büyükekşi, "Dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin ve kendini Gaziantepli hissedenlerin desteğine talip olarak bu görevi iki sezon önce devraldık. Bizler de bu süreç içerisinde yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdik. Gerçekten futbol dünyasına da büyük darbe vuran pandemi sürecinin zorluklarını yaşadık, taraftarlarımızdan ayrı kaldık. Ama her zaman hedeflerimiz doğrultusunda adımlar attık. Şimdi bayrağı bizden sonra gelen arkadaşlara devretme zamanı. Şu ana kadar yönetim kurulunda gece gündüz demeden benimle birlikte gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkan Vekilimiz Mahsum Altunkaya, As Başkanımız Müslüm Özmen de bu süreçte büyük fedakarlıklar gösterdiler. Desteklerinden ötürü bakanlarımıza, Sayın Valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, tüm emektar basın çalışanlarımıza ve Gaziantep şehrinin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Hakkım varsa eğer Gaziantep şehrine sonuna kadar helal ediyorum. Bu andan itibaren yeni yönetim kurulumuzun her zaman yanındayım. Kendilerine canıgönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kulübün yeni başkanı Cevdet Akınal ise birlik olup Gaziantep'in kazanması için çalışacaklarını vurguladı. Akınal, güçlü bir ekiple ellerini taşın altına koyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Beraber yol arkadaşlığı yaptığımız yönetim kurulu arkadaşlarımızdan, Sayın Mehmet Büyükekşi'den bugün itibari ile bayrağı biz devralıyoruz. İki yıl içerisinde ciddi fedakarlıklarda bulunuldu, bu konuda tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de yeni yönetimimizle birlikte aldığımız bu görevi, şehrin tüm değerleriyle birlikte daha ne kadar yükseltebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Bu takım burada bulunanların değil, tüm Gaziantep şehrinin takımıdır. Birlik olacağız, beraber olacağız ve Gaziantep'in kazanması için uğraşacağız. Şahsım adına yeniden beni bu onurlu görev doğrultusunda destek veren Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Valimiz Sayın Davut Gül, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye, tüm ilçe belediye başkanlarımıza ve Onursal Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'na teşekkürlerimi sunarım. Yine güçlü bir ekiple elimizi taşın altına koyma zamanı. Bu seçimin Gaziantep şehrine ve Gaziantep Futbol Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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Gaziantep FK'da Mehmet Büyükekşi gitti, Cevdet Akınal geldi!
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