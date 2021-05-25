Gaziantep FK'de yeni başkan Cevdet Akınal oldu

"BU TAKIM TÜM GAZİANTEP ŞEHRİNİN TAKIMIDIR"

Kulübün yeni başkanı Cevdet Akınal ise birlik olup Gaziantep'in kazanması için çalışacaklarını vurguladı. Akınal, güçlü bir ekiple ellerini taşın altına koyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Beraber yol arkadaşlığı yaptığımız yönetim kurulu arkadaşlarımızdan, Sayın Mehmet Büyükekşi'den bugün itibari ile bayrağı biz devralıyoruz. İki yıl içerisinde ciddi fedakarlıklarda bulunuldu, bu konuda tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de yeni yönetimimizle birlikte aldığımız bu görevi, şehrin tüm değerleriyle birlikte daha ne kadar yükseltebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Bu takım burada bulunanların değil, tüm Gaziantep şehrinin takımıdır. Birlik olacağız, beraber olacağız ve Gaziantep'in kazanması için uğraşacağız. Şahsım adına yeniden beni bu onurlu görev doğrultusunda destek veren Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Valimiz Sayın Davut Gül, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye, tüm ilçe belediye başkanlarımıza ve Onursal Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'na teşekkürlerimi sunarım. Yine güçlü bir ekiple elimizi taşın altına koyma zamanı. Bu seçimin Gaziantep şehrine ve Gaziantep Futbol Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."