Gaziantep FK'de yeni başkan Cevdet Akınal oldu

Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen törende yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Mehmet Büyükekşi, "Dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin ve kendini Gaziantepli hissedenlerin desteğine talip olarak bu görevi iki sezon önce devraldık. Bizler de bu süreç içerisinde yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdik. Gerçekten futbol dünyasına da büyük darbe vuran pandemi sürecinin zorluklarını yaşadık, taraftarlarımızdan ayrı kaldık. Ama her zaman hedeflerimiz doğrultusunda adımlar attık. Şimdi bayrağı bizden sonra gelen arkadaşlara devretme zamanı. Şu ana kadar yönetim kurulunda gece gündüz demeden benimle birlikte gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkan Vekilimiz Mahsum Altunkaya, As Başkanımız Müslüm Özmen de bu süreçte büyük fedakarlıklar gösterdiler. Desteklerinden ötürü bakanlarımıza, Sayın Valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, tüm emektar basın çalışanlarımıza ve Gaziantep şehrinin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Hakkım varsa eğer Gaziantep şehrine sonuna kadar helal ediyorum. Bu andan itibaren yeni yönetim kurulumuzun her zaman yanındayım. Kendilerine canıgönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.