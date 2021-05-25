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Giriş Tarihi: 25.5.2021 20:43 Son Güncelleme: 25.5.2021 21:30

Son dakika: ekiplerine kötü haber! eski Fenerbahçelinin takım arkadaşı oluyor...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Süper Lig ekiplerine kötü haber! Serdar Dursun eski Fenerbahçelinin takım arkadaşı oluyor...

Son dakika haberi... 2'de forması giyen Türk forvet oyuncusu , bu sezon gösterdiği performansla 'ya damga vurmuştu. 'den ve 'ın da ilgilendiği söylenen Serdar Dursun için Alman basınından yeni bir iddia geldi. Golcü oyuncunun yeni takımını açıklayan Almanlar, sözleşme detaylarını paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Almanya'nın 2. Ligi olan Bundesliga 2'de forma giyen Serdar Dursun, bu sezon Darmstadt 98 formasıyla gol krallığına ulaşmış ve Almanya'ya damga vurmuştu. Milli takıma çağırılmamasıyla da tartışma konusu olan golcü oyuncu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunuyordu.

Gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Türk golcü Serdar Dursun, Süper Lig kulüplerinin yanı sıra birçok Bundesliga ekibiyle de anılıyordu.

Takımı Darmstadt 98'le sezonu 7. sırada tamamlayan Serdar Dursun, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak. Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok Anadolu kulübünün de ilgilendiği bilinen golcü oyuncu, kariyerine Almanya'da devam etmeye karar verdi.

SEZONU GOL KRALI TAMAMLADI

Alman basınından Bild'ın haberine göre, sezonu 27 golle tamamlayarak gol kralı ünvanını alan Serdar Dursun'un Bundesliga'da son dakika golüyle Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan ve eski Fenerbahçeli Max Kruse'nin formasını giydiği Union Berlin'e imza atacak.

Habere göre, Union Berlin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Serdar Dursun için Hamburg ve Schalke 04'ün de ilgisi bulunuyordu. Union Berlin'in geçtiğimi sezon da peşinde olduğu 29 yaşındaki golcü, o dönem transfer bedeli konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle imza atamamıştı.

Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımların formasını giyen Serdar Dursun, 2016 yılında bu yana Almanya'da oynuyor. Bu sezon Darmstadt formasıyla toplamda 36 maça çıkan golcü oyuncu, 29 gol ve 8 asistle oynadı.

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Son dakika: Süper Lig ekiplerine kötü haber! Serdar Dursun eski Fenerbahçelinin takım arkadaşı oluyor...
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