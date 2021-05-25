Son dakika: Süper Lig ekiplerine kötü haber! Serdar Dursun eski Fenerbahçelinin takım arkadaşı oluyor...

Habere göre, Union Berlin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Serdar Dursun için Hamburg ve Schalke 04'ün de ilgisi bulunuyordu. Union Berlin'in geçtiğimi sezon da peşinde olduğu 29 yaşındaki golcü, o dönem transfer bedeli konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle imza atamamıştı.