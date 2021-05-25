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Giriş Tarihi: 25.5.2021 22:28

yeni sezon formalarını tanıttı

AA
Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Kulübü, 2021-2022 sezonu için hazırlanan formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yaptı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından "Fırtına 2021-2022 sezonu formalarıyla sahada" başlığıyla yapılan paylaşımda, Medical Park Stadı'nda futbolcular Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun yer aldığı video ile yeni sezon formalarının tanıtımı yapıldı.

Sümela Manastırı ile Ayasofya Camisi ve Müzesi gibi Trabzon'un tarihi ve turistlik mekanlarının görsellerinin de yer aldığı video, kısa sürede taraftarlarca büyük beğeni aldı.

Paylaşımda, "Efsane çubuklu formamız, rengini denizden alan açık mavi formamız ve yöresel telkari işlemeli koyu lacivert formamız haziranın üçüncü haftası tüm TS Clup'larda ve online mağazada." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
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