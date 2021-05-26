Adana Demirspor'dan Balotelli açıklaması! 'Teklif yaptık bekliyoruz'

Sancak, gündemdeki diper isimlerle ilgili ise şöyle konuştu: "Welbeck gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın."