Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor'dan Balotelli açıklaması! 'Teklif yaptık bekliyoruz'
Giriş Tarihi: 26.5.2021 13:23 Son Güncelleme: 26.5.2021 13:28

'dan açıklaması! 'Teklif yaptık bekliyoruz'

AA
Adana Demirspor'dan Balotelli açıklaması! 'Teklif yaptık bekliyoruz'

Önümüzdeki sezon 'de mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Başkan Murat Sancak, 'ye teklif yaptıklarını ifade etti. Sancak, Welbeck'in ise pahalı olduğunu ve kadroya katamayacaklarını belirtti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı istediklerini söyledi. Sancak, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Süper Lig hasretlerinin 26 yıl sonra son bulduğunu anımsatan Sancak, şampiyonluk mücadelesinde teknik direktör Samet Aybaba'nın tecrübesine dikkati çekti.

Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları Gökhan İnler ve Volkan Şen şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi." açıklamasında bulundu.

"BALOTELLİ'YE TEKLİFTE BULUNDUK, BEKLİYORUZ"

Sancak, 25 yaşındaki Senegalli savunma oyuncuları Joher Rassoul'ün transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili, "Benden öyle oyuncu almak kolay değil. Rassoul için resmi bir teklif almadık. Önce bir teklifleri görmemiz lazım." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Sancak, "Gervinho, Trabzonspor'la anlaştı, oraya gidiyor. Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin." dedi.

Sancak, gündemdeki diper isimlerle ilgili ise şöyle konuştu: "Welbeck gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da şok ayrılık! Bu hafta Survivor'dan kim elendi? 25 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
Son dakika | Evlat vahşetinin nedeni ortaya çıktı! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu
Esnafa 3-5 bin lira hibe desteğinde son dakika: Başvurular başladı! İşte detaylar...
SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 25 Mayıs açıklandı! İşte Covid-19 son durum tablosu ve güncel hasta, vaka, vefat sayıları
Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: 29-30 Mayıs Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir?
Şenol Güneş o isimleri kadroya neden dahil etmediğini açıkladı! "Bu takım hepimizin takımı..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor'dan Balotelli açıklaması! 'Teklif yaptık bekliyoruz'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA