Burak Yılmaz PSG'yi karıştırdı! O hoca İngiltere'ye dönüyor

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Fransa Ligue 1'de Lille'in tarihi şampiyonluğu PSG'de taşları yerinden oynatabilir. Mbappe ve Neymar'ın başını çektiği yıldızlar karması PSG, milli futbolcumuz Burak Yılmaz önderliğinde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in üstün performansı karşısında başarılı olamadı ve kupayı kaptırdı. Uzun yıllardır Fransa'yı domine eden PSG'nin şampiyonluğu Lille'e kaptırması sonrasında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Burak Yılmaz'ın 16 gol ve 5 asistlik müthiş performansıyla Lille'i şampiyonluğa taşıması sonrasında PSG'de Mauricio Pochettino döneminin sona erebileceği iddia edildi.
2019 yılının kasım ayında İngiliz ekibi Tottenham'ın görevine son verdiği Arjantinli teknik adam, 2021 ocak ayında Tuchel'in yerine PSG'nin başına geçmişti.
Tottenham, Pochettino'nun ardından göreve getirdiği Mourinnho'dan beklediği katkıyı alamazken, 49 yaşındaki Pochettino da PSG'de kötü bir yarım sezon geçirdi. Deneyimli hocanın mutsuz olduğu ifade ediliyor.
Mourinho sonrasında henüz yeni bir teknik adamla anlaşmayan İngiliz ekibinin, rotayı yeniden Pochettino'ya çevirdiği iddia edildi.
The Sun'da yer alan habere göre, İngilizler Pochettino'yu takımın başına getirerek, yıldız golcü Harry Kane'i de kadroda tutmanın planlarını yapıyor.
Kane'i deneyimli hocanın takımda tutmaya ikna edebileceği belirtiliyor.
Ligde Lille'e, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Manchester City'ye kaybeden Pochettino, yeni bir maceraya atılabilir.