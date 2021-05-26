Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz sözleri! "Bu yaşına kadar tartışılan bir oyuncuydu"

Takımın genel durumuyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Şenol Güneş, iyi ve zevkli bir kamp geçirdiklerini vurgulayarak, "Kadromuzu yaparken mevcut oyuncularımız vardı. Elemelerde bize çok yardımcı olan ve sakatlık dolayısıyla ya da tercih nedeniyle aramızda olmayan oyuncular var. Onlar da bizim için önemli. Şu anda turnuva için çağırdığımız 30 arkadaş burada. Pandemi ve ciddi sakatlık boyutunda ayın 11'ine kadar değişiklik yapma şansımız var. Bu bize, oyuncularımızın katılma şansı olmadan veriliyor. Biz de birkaç kişi daha kadroya alabilirdik. Çünkü burada da sakatlık geçirebiliriz. Ciddi boyutta bir sakatlığımız yok ama Dorukhan, Mahmut, İrfan ve Ozan Kabak'ın çok önemli olmasa da sakatlıkları var. Şu anda bir sıkıntı olacak gibi görünmüyor ama bir sıkıntı olursa ayın 1'ine kadar değiştirme şansımız olacak. Bir mevkide boşluk olursa dışarıdan oyuncu da alabiliriz. 4 tane oyuncumuzun dışarıda kalacak olması üzüntü verici. Herkesin burada olmak istediğini biliyoruz. Bu kamp olmaz, başka bir kamp olur. Burada olan arkadaşların coşkusunu görüyorum. Rekabeti kendi aralarında yaratıyorlar. Oyuncular ekstra çalışmalarına devam ediyor, kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. 30 kişiyi, tek yürek olarak görüyorum. Biz Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Ne yapacaksak birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.