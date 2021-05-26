Son dakika... Avrupa Ligi sahibini buluyor! Dev finalde Manchester United'ın rakibi Villarreal!

4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak. İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önce 4 kez karşı karşıya gelmesine rağmen bu maçların hiçbirinde kazanan taraf olmadı.

Şampiyonlar Ligi 2005-2006 ile 2008-2009 sezonlarında gruplarda dört kez karşılaşan taraflar, bu müsabakalarda ağları sarsamadı ve tüm maçlar, 0-0 sonuçlandı.