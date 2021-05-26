Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de transferde konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu eski golcüsü Vedat Muriqi'in eşinden Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisine girdiği Vedat Muriqi transferini 7 Temmuz 2019'da resmen açıklamıştı.
Geldiği sezon 17 gol atmayı başaran Kosovalı golcü, sezon sonu ise 17.5 milyon Euro bedelle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu.
İKİ TARAF DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Fenerbahçe ise Vedat'tan gelen rekor parayla 20 transfer yaparak sezona şampiyonluk parolasıyla girmişti.
Ancak geride bıraktığımız sezonda Sarı-Lacivertliler ligi 3. bitirerek, Vedat Muriqi de Lazio'da sadece 2 gol atarak hayal kırıklığı yarattılar.
"FENERBAHÇE, VEDAT MURIQI'İ ÇOK İSTİYOR"
Enner Valencia dışında Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe eski golcüsü için yeniden girişimlere başladı.
Sabah Spor muhabiri Volkan Demir, Sabah.com'tr yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Vedat Muriqi, Lazio'da istediği havayı bulamadı. Fenerbahçe onu çok istiyor. Bence Muriqi de Fenerbahçe'yi çok istiyor.
"FENERBAHÇE, LAZIO İÇİN BİR NUMARA DEĞİL"
Muriqi'in maksimum kiralanma ihtimali olabilir. Lazio'nun bakış açısını biliyorum. Fenerbahçe, Lazio için bir numara değil.
O yüzden kiralama konusunda Fenerbahçe iyi bir seçenek değil Lazio için. Onlar da öyle düşünüyor zaten."
EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ
Türkiye'ye geri dönmek istediği ifade edilen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten de heyecanlandıran paylaşım geldi.
Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi:
"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."
Edibe Muriqi'in bu paylaşımı transferin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.