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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:59 Son Güncelleme: 26.5.2021 12:06

: taraftarını heyecanlandıran paylaşım! ...

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

haberi... Yeni sezon öncesi teknik direktör konusunda 'nu görevde tutma kararı alan 'de transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu eski golcüsü 'in eşinden Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

'de transferde konusunda gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu eski golcüsü 'in eşinden Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

, Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisine girdiği transferini 7 Temmuz 2019'da resmen açıklamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

Geldiği sezon 17 gol atmayı başaran Kosovalı golcü, sezon sonu ise 17.5 milyon Euro bedelle İtalyan ekibi 'ya transfer olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

İKİ TARAF DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

ise Vedat'tan gelen rekor parayla 20 transfer yaparak sezona şampiyonluk parolasıyla girmişti.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

Ancak geride bıraktığımız sezonda Sarı-Lacivertliler ligi 3. bitirerek, de 'da sadece 2 gol atarak hayal kırıklığı yarattılar.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

"FENERBAHÇE, VEDAT MURIQI'İ ÇOK İSTİYOR"

Enner Valencia dışında Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği verimi alamayan eski golcüsü için yeniden girişimlere başladı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

Sabah Spor muhabiri Volkan Demir, Sabah.com'tr yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

, 'da istediği havayı bulamadı. onu çok istiyor. Bence Muriqi de Fenerbahçe'yi çok istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

"FENERBAHÇE, LAZIO İÇİN BİR NUMARA DEĞİL"

Muriqi'in maksimum kiralanma ihtimali olabilir. 'nun bakış açısını biliyorum. , Lazio için bir numara değil.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

Çünkü bir oyuncuyu alıp geri verdiğinizde oyuncunun değerini düşürmüş olursunuz. bunu yapmaz.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

O yüzden kiralama konusunda iyi bir seçenek değil için. Onlar da öyle düşünüyor zaten."

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye'ye geri dönmek istediği ifade edilen 'in eşi 'ten de heyecanlandıran paylaşım geldi.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

, 'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar 'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi:

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...

'in bu paylaşımı transferin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.

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Son dakika: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Vedat Muriqi...
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