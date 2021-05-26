Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'ye Giroud'dan kötü haber! Yeni takımını açıkladılar...
Giriş Tarihi: 26.5.2021 23:14 Son Güncelleme: 26.5.2021 23:34

Son dakika: Fenerbahçe'ye Giroud'dan kötü haber! Yeni takımını açıkladılar...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Fenerbahçe'ye Giroud'dan kötü haber! Yeni takımını açıkladılar...

Son dakika haberi... 'de sezonu ve Galatasaray'ın ardında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor. Ligin son 10 maçında takımın başına geçen 'nun geleceği hakkında henüz net bir karar verilmemişken, transferde kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçtiğimiz sezon 20 oyuncunun üzerinde transfer yaparak şampiyonluğu tek hedef belirleyen Fenerbahçe, sezona Erol Bulut ile başlayıp, Emre Belözoğlu ile bitirmişti. Geride kalan sezonda da şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, büyük bir hüsran yaşamıştı.

Gelecek sezon için yine birçok soru işareti bulunan Fenerbahçe'de son 10 maçta takımın başına geçen ve beğeni toplayan Emre Belözoğlu'nun takımın başında kalıp kalmayacağı halen belli değil.

Birçok yabancı teknik direktör söylentileri dolaşırken, Ali Koç'un yeni teknik direktör için kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra transfer çalışmalarını da yürüten yönetim, ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor. Uzun süredir adı Fenerbahçe'yle anılan Fransız golcü Olivier Giroud için Mesut Özil kozu kullanılmak isteniyordu.

KÖTÜ HABER GELDİ

Dış basında da konuşulan bu iddialara bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, deneyimli golcüden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Chelsea ile sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayacak olan Fransız golcü için sadece Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyordu.

34 yaşındaki Giroud, Fenerbahçe ve Ligue 1 ekiplerinden Lens'in tekliflerini reddetti. Yıldız golcü, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR

İtalya Serie A'da sezonu Inter'in ardında 2. sırada tamamlayan ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alan Milan, Devler Ligi'nde mücadele edebilecek güçlü bir kadro kurmanın peşinde.

Zlatan Ibrahimovic'in ilerleyen yaşı sebebiyle santrfor için yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Milano ekibi, Giroud'la ilgileniyor. Golcü oyuncunun da Milan'ın teklifine sıcak baktığı söylenirken, yeni sezonda Milan forması giyeceği söylendi.

Giroud bu sezon Chelsea formasıyla ligde oynadığı 17 maçta 4 gol attı. Tecrübeli golcü futbolcu tüm kulvarlarda bu sezon oynadığı 31 maçta 11 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da şok ayrılık! Bu hafta Survivor'dan kim elendi? 25 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
Son Dakika Haberi! İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur? Ay tutulması ne zaman ve Türkiye’den görülecek mi?
Sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Son Dakika Haberler: Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika... Nefes kredisi detayları belli oldu: Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! İşte detaylar...
SON DAKİKA! 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 son durum tablosu ve güncel hasta, vaka, vefat sayıları
Altın fiyatları rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'ye Giroud'dan kötü haber! Yeni takımını açıkladılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA