Son dakika: Fenerbahçe'ye Giroud'dan kötü haber! Yeni takımını açıkladılar...

Geçtiğimiz sezon 20 oyuncunun üzerinde transfer yaparak şampiyonluğu tek hedef belirleyen Fenerbahçe, sezona Erol Bulut ile başlayıp, Emre Belözoğlu ile bitirmişti. Geride kalan sezonda da şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, büyük bir hüsran yaşamıştı.
Gelecek sezon için yine birçok soru işareti bulunan Fenerbahçe'de son 10 maçta takımın başına geçen ve beğeni toplayan Emre Belözoğlu'nun takımın başında kalıp kalmayacağı halen belli değil.
Birçok yabancı teknik direktör söylentileri dolaşırken, Ali Koç'un yeni teknik direktör için kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
Bu gelişmelerin yanı sıra transfer çalışmalarını da yürüten yönetim, ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor. Uzun süredir adı Fenerbahçe'yle anılan Fransız golcü Olivier Giroud için Mesut Özil kozu kullanılmak isteniyordu.
KÖTÜ HABER GELDİ
Dış basında da konuşulan bu iddialara bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, deneyimli golcüden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Chelsea ile sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayacak olan Fransız golcü için sadece Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyordu.
34 yaşındaki Giroud, Fenerbahçe ve Ligue 1 ekiplerinden Lens'in tekliflerini reddetti. Yıldız golcü, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.
YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR
İtalya Serie A'da sezonu Inter'in ardında 2. sırada tamamlayan ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alan Milan, Devler Ligi'nde mücadele edebilecek güçlü bir kadro kurmanın peşinde.
Zlatan Ibrahimovic'in ilerleyen yaşı sebebiyle santrfor için yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Milano ekibi, Giroud'la ilgileniyor. Golcü oyuncunun da Milan'ın teklifine sıcak baktığı söylenirken, yeni sezonda Milan forması giyeceği söylendi.
Giroud bu sezon Chelsea formasıyla ligde oynadığı 17 maçta 4 gol attı. Tecrübeli golcü futbolcu tüm kulvarlarda bu sezon oynadığı 31 maçta 11 gol attı.