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Giriş Tarihi: 26.5.2021

’da büyük coşku

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’da büyük coşku

Bordo-mavililerin yeni transferleri ve dün imzaya geldi. Taraftarlar iki oyuncuyu meşale ve tezahüratlarla karşıladı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfere hızlı başladı. Bordomavililer, Parma'dan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gervinho ve Roma ile mukavelesi biten 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres'i dün Trabzon'a getirdi. Taraftarlar, oyuncuları havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı. Tezahüratlar ve meşalelerle gösterilen ilgi karşısında iki futbolcu da çok şaşırdı. Yeni transferlerin, Trabzonsporlu yetkililere "Taraftarlar hep böyle mi, bu coşku tribünde de yaşanıyor mu" gibi sorular sorduğu öğrenildi. Sağlık kontrollerinden geçirilecek oyuncular için bugün imza töreni düzenlenecek. Gervinho ile 2, Peres ile de 3 yıllık anlaşma sağlanmıştı.

HAMSİK SÜRPRİZİ
TRABZONSPOR, orta sahaya takviye için bir süredir Lucas Biglia ile görüşürken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik'i bordomavili kulübe önerdi ve Trabzon'un ödeyebileceği rakamı iletmesini istedi. 33 yaşındaki Slovak orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Hamsik'in sözleşmesi ağustosta bitecek.

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Trabzon’da büyük coşku
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