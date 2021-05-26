Trabzon’da büyük coşku

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfere hızlı başladı. Bordomavililer, Parma'dan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gervinho ve Roma ile mukavelesi biten 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres'i dün Trabzon'a getirdi. Taraftarlar, oyuncuları havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı. Tezahüratlar ve meşalelerle gösterilen ilgi karşısında iki futbolcu da çok şaşırdı.gibi sorular sorduğu öğrenildi. Sağlık kontrollerinden geçirilecek oyuncular için bugün imza töreni düzenlenecek. Gervinho ile 2, Peres ile de 3 yıllık anlaşma sağlanmıştı.TRABZONSPOR, orta sahaya takviye için bir süredir Lucas Biglia ile görüşürken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik'i bordomavili kulübe önerdi ve Trabzon'un ödeyebileceği rakamı iletmesini istedi. 33 yaşındaki Slovak orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Hamsik'in sözleşmesi ağustosta bitecek.