Beni sözleşme değil taraftar korur

Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, A Spor'da önemli mesajlar verdi. İşte satır başları:
Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz.
Beni kontrat korumaz, başarı korur. Taraftar arkamda olursa,o beni korur.
Seneye inşallah Beşiktaş'ta olurum, çalışmak istiyorum. Ben başarılı olmayacağımyerde çalışamam. Başarılı olmak zorundayım.
Aboubakar'la henüz konuşmadık. Devam eder mi bilmiyorum.
Aboubakar 87'de Yeni Malatya maçında oyundan çıkarken bir hareket yaptı. 30'da,45'te, 50'de isyan edebilirsinama 87'de tavır olmaz.
Başkan (Ahmet Nur Çebi) hiçbir isteğimizi kırmadı. Beşiktaş,çok önemli bir başkan yakaladı.
Devre arasında Hulk'u istedim. Ama ekonomisi fazla geldi.