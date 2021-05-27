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Giriş Tarihi: 27.5.2021

Beni sözleşme değil taraftar korur

Beni sözleşme değil taraftar korur

’ın çifte kupalı teknik direktörü , A Spor’a özel açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, A Spor'da önemli mesajlar verdi. İşte satır başları:
Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz.
Beni kontrat korumaz, başarı korur. Taraftar arkamda olursa, o beni korur.
Seneye inşallah Beşiktaş'ta olurum, çalışmak istiyorum.
Ben başarılı olmayacağım yerde çalışamam. Başarılı olmak zorundayım.
Aboubakar'la henüz konuşmadık. Devam eder mi bilmiyorum.
Aboubakar 87'de Yeni Malatya maçında oyundan çıkarken bir hareket yaptı. 30'da, 45'te, 50'de isyan edebilirsin ama 87'de tavır olmaz.
Başkan (Ahmet Nur Çebi) hiçbir isteğimizi kırmadı. Beşiktaş, çok önemli bir başkan yakaladı.
Devre arasında Hulk'u istedim. Ama ekonomisi fazla geldi.

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Beni sözleşme değil taraftar korur
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