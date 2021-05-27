Bülent Timurlenk Galatasaray'daki süreci yorumladı: Seçimi kazanmak mı zor başkanlık yapmak mı?

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile sözleşme uzatmayacağını açıklamasından sonra seçim yarışı daha da önem kazandı. Burak Elmas, Işın Çelebi, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu gibi adaylara Yiğit Şardan'ın da ekleneceği iddialar arasında. Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Timurlenk, sarı kırmızılılardaki seçim sürecini değerlendirdi.

'G.Saray'da aidatını yatırmış 8 bin 500 üyenin oy kullanabileceği seçime katılımın maksimum 6 bin olması bekleniyor. Eski seçimlerde de bu rakamların üstüne çıkılmazken, seçimin pandemi döneminde ve haziran ayında olması nedeniyle 6 bin iyimser bir tahmin olarak kalıyor. Peki G.Saray'da başkan olacak aday kaç oy alabilir? 6 adayın yönetim ve kurul listelerinde 44 kişi bulunurken, bu isimlerin aile ve arkadaşları sayesinde her adayın 300 oyun altına düşmesi sürpriz olur. Bu da seçimde başkanı belirleyecek oy sayısının 4 bin olduğunu gösteriyor.

Yiğit Şardan'ın listesindeki isimlerin, Işın Çelebi ve Burak Elmas'ın listesindeki isimlerle yakınlığı dikkat çekerken, kulislerde Metin Öztürk'ün, Eşref Hamamcıoğlu ile birleşmeye yanaşmadığı konuşuluyor. 6 adaylı bir seçimden 2 bin oyla bir başkanın çıkması çok zor. Divan Kurulu'na listelerin verilmesi için son 2 güne girilirken birleşme ya da bir aday lehine çekilme olur mu? 6 başkan adayından hiçbiri geri adım atmazsa G.Saray, 19 Haziran'da tarihinin en kıran kırana geçmesinin beklendiği seçimini yapacak.

'MUSTAFA CENGİZ KARŞISINDA 3 ADAY VARDI'

Peki Galatasaray'da önceki seçimlerde en fazla kaç başkan adayı vardı? 3 yıl önce son başkan Mustafa Cengiz'in kazandığı seçimde 4 aday yarışmıştı: Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu… Bir başka 4 adaylı seçim için ise 15 yıl öncesine dönmek gerekiyor. Dönemin başkanı Özhan Canaydın'a karşı Yiğit Şardan, Alp Yalman ve Turgay Kıran aday olarak çıkmış, Canaydın seçimi kazanmıştı. Üç adayın olduğu seçimlere bakalım: 2015'te Dursun Özbek, Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan yarışmış, kazanan Özbek olmuştu. 2011'de Adnan Polat'ın istifası sonrasında Ünal Aysal, Turgay Kıran ve Mehmet Helvacı başkan adayı olmuş, rekor oyla Aysal seçilmişti.

2004 yılında ise Özhan Canaydın'ın rakipleri Mehmet Cansun ve Yılmaz Tokgöz'dü. Çeyrek asır önce Alp Yalman'dan bayrağı alan Faruk Süren, 4 yıl sonra yapılan seçimlerde kürsüde "1996 yılında 14 milyon dolar borçla yönetimi teslim aldık" dediğinde diğer aday Alp Yalman buna itiraz etmiş ve kulübü borçsuz teslim ettiklerini ifade etmişti.

14 milyon dolar borç (112 milyon TL) tartışmalarının üzerinden 21 yıl geçti. Galatasaray'da 6 adaydan hangisi kazanırsa kazansın bu yaz aylarında kulübün kasasına 300 milyon TL sıcak parayı koyması gerekiyor. 112 milyondan 2 milyarın üzerine çıkan borca ve 300 milyon acil ödemelere… Galatasaray'da bu seçimi kazanmak mı zor, başkan koltuğunda oturabilmek mi? İki sorunun cevabını sadece bir isim verebilecek.'