Son dakika... Aboubakar olmazsa Beşiktaş'ın 2 golcüsü hazır! Ghezzal ve Rosier alınacak mı?

KALE: Teknik direktör Sergen Yalçın geçen sezon tüm eleştirileri göğüsleyerek kaleyi Ersin ve Utku'ya emanet etmiş ve transfer yaptırmamıştı. Utku'nun sözleşmesi sona ererken yapılan görüşmelerde yeniden anlaşma sağlandığı ve resmi imzanın atılmaya yakın olduğu öğrenildi.

Sezon boyunca özellikle Fransız takımlarının takibinde olan ve ortalama 3-4 milyon Euro teklif edilen Ersin için 10-12 milyon Euro bonservis isteyen siyah beyazlılar, Ersin giderse mutlaka bir kaleci alacak ve bu kalecinin de yabancı olması kuvvetli ihtimal.