Son dakika: Ozan Kabak için flaş transfer iddiası! Çağlar Söyüncü ile yan yana oynayabilir...

Bu sene küme düşen Alman ekibi Schalke, ara transfer sezonunda Ozan Kabak'ı Liverpool'a kiralamıştı. Ozan Kabak da kısa sürede oynadığı maçlarda adından söz ettirdi ve Liverpool taraftarlarının gönlünü kazandı. 21 yaşındaki futbolcu, Liverpool savunmasında yaşanan sakatlık krizini çözmek için kısa sürede kiralık olarak transfer edilmişti.
OZAN KABAK İÇİN KARAR VERİLDİ
Sezonun sona ermesinden sonra Ozan Kabak için karar verildi. Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, uzun vadeli planlarında Ozan Kabak'ı düşünmediğini ifade etti. Ozan Kabak'ın yerine, Leipzig formasıy giyen İbrahima Konate'nin transfer edileceği açıklandı. 35 milyon euro'ya transfer edileceği ifade edilen İbrahima Konate'nin Klopp'un bu sezonki ilk transferi olacağı söyleniyor.
Van Dijk, Joe Gomez ve Matip gibi as oyuncularından yoksun kalan Liverpool, ara transfer döneminde Ozan'ı ve Preston'dan da Ben Davies'i transfer etmişti.
OZAN KABAK LİVERPOOL FORMASIYLA 13 MAÇA ÇIKTI
Liverpool formasıyla toplamda 13 maça çıkan Ozan Kabak bu maçlarda kötü bir performans sergilemedi. Ancak sezonun sonuna doğru kas sakatlığı yaşayan genç oyuncu sezonu kapatmıştı. Ozan Kabak, sezon arasında 1.1 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.
OZAN'A PREMİER LİG'DEN VE BUNDESLİGA'DAN 2 TALİP VAR
Fakat zor dönemden geçen Schalke, Ozan Kabak'ı iyi bir fiyata büyük kulüplere satmak istiyor. İddilalara göre iki büyük kulüp Ozan Kabak'a talip. The Mirror'un haberine göre, Leipzig ve Leicester City, Ozan Kabak'ı savunma hattına düşünüyor.
LEİCESTER CİTY, OZAN'I SAVUNMADA DÜŞÜNÜYOR
Haberde yer alan iddiaya göre, Leipzig, Konate'nin Liverpool'a gitmesi halinde Ozan Kabak'ı transfer edebilir. Diğer yandan Leipzig'e bir rakip de Premier Lig'den çıktı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Ozan Kabak'ı da savunma hattına düşünüyor.
Leicester'in kaptanı olan Wes Morgan'ın bu ay futbolu bırakacağını ifadet etmişti. Leicester'da Fofana, Çağlar ve Jonny Evans gibi isimler savunmanın ana hattını oluşturmuş durumda.
KLOPP OZAN KABAK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETTİ
Ozan'ı uzun vadede planları arasında göremediğini söylemesine rağmen ondan övgüyle söz eden Klopp, "Ozan kesinlikle muazzam bir oyuncu. Kısa sürede harika bir iş çıkardı. Unutmamak gerekir ki o daha çok çok genç. Yolu çok uzun" Farklı kulüplerde oynadı. Türkiye'den Almanya'ya erken gitti. Almanya'da iki büyük kulüpte zor koşullarda oynadı ama bu kesinlikle onun hatası değil." dedi.
OZAN KABAK'IN AÇIKLAMALARI: DAHA İYİ İÇİN ÇALIŞIYORUM
Liverpool televizyonuna konuşan Ozan Kabak "Kariyerimi iyi bir şekilde planlamak istiyorum. Hayallerimi kurmaya ve işimi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorum. Bu yüzden daha iyi olmak adına çalışıyorum. Futbolda takımlar kazanarak şampiyon olabilir. Futbolcular da kendilerini daha fazla geliştirerek değerli hale gelebilir." dedi.