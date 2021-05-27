Son dakika: Ozan Kabak için flaş transfer iddiası! Çağlar Söyüncü ile yan yana oynayabilir...

KLOPP OZAN KABAK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETTİ

Ozan'ı uzun vadede planları arasında göremediğini söylemesine rağmen ondan övgüyle söz eden Klopp, "Ozan kesinlikle muazzam bir oyuncu. Kısa sürede harika bir iş çıkardı. Unutmamak gerekir ki o daha çok çok genç. Yolu çok uzun" Farklı kulüplerde oynadı. Türkiye'den Almanya'ya erken gitti. Almanya'da iki büyük kulüpte zor koşullarda oynadı ama bu kesinlikle onun hatası değil." dedi.