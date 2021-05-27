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Giriş Tarihi: 27.5.2021 13:12 Son Güncelleme: 27.5.2021 13:41

Son dakika: 'de dönemi sona erdi

Son dakika: Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi

Son dakika... 'de dönemi sona erdi. İspanyol devi, Fransız teknik adamın görevi bıraktığını açıkladı. Madrid bu sezon yarı finalinde 'ye mağlup olmuştu. Eflatun-beyazlılar, 'da ise şampiyonluğu 'e kaptırdı.

Son dakika... İspanyol devi Real Madrid'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Başarılı bir sezon geçirmeyen eflatun-beyazlılarda Zidane ile yollar ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye elenerek turnuvaya yarı finalde veda eden Madrid, ligde ise Atletico Madrid'in ardından ikinci oldu. Uzun yıllar sonra bir sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de Zidane ayrılık mesajı vermişti. Deneyimli hoca, beklendiği gibi görevden ayrıldı.

Madrid ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik adamın görevini bıraktığı ve karara saygı gösterildiği duyuruldu. Zidane'ın Real Madrid için bir efsane olduğu vurgulanan açıklamada, Fransız teknik adama kapıların daima açık olduğu ifade edildi. Real Madrid Zidane yönetiminde bu sezon La Liga'yı 2. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etti.

Real Madrid'de 2 dönem çalışan Zinedine Zidane, birbirinden önemli başarılara ulaştı. Fransız hoca 3 yıl üst üste Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. 2 kez İspanya La Liga'da mutlu sona ulaşan Zidane, eflatun-beyazlılara 2 İspanya Süper Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazandırdı.

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Son dakika: Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi
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