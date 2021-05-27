Son dakika: Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi

Madrid ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik adamın görevini bıraktığı ve karara saygı gösterildiği duyuruldu. Zidane'ın Real Madrid için bir efsane olduğu vurgulanan açıklamada, Fransız teknik adama kapıların daima açık olduğu ifade edildi. Real Madrid Zidane yönetiminde bu sezon La Liga'yı 2. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etti.