Son dakika: Villarreal UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Galatasaray ve Beşiktaş üzüldü! Şampiyonlar Ligi'nde...

Ancak Beşiktaş'ın kura çekiminde üçüncü torbada yer alması için bir ihtimal daha var. Devler Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan Shakhtar Donetsk, Salzburg ya da Benfica elenirse, Kara Kartal yeniden üçüncü torbaya yükselecek.