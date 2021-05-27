Son dakika: Villarreal UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Galatasaray ve Beşiktaş üzüldü! Şampiyonlar Ligi'nde...

Son dakika... Avrupa'nın 2 numaralı kupası Polonya'da sahibini buldu. İspanyol ekibi Villarreal ile İngiliz devi Manchester United'ın karşı karşı geldiği final unutulmaz bir maça sahne oldu. Villarreal, 29. dakikada Gerard Moreno ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken Edinson Cavani 55. dakikada maça denge getirdi. 90 dakika ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabaka seri penaltı atışlarına gitti.
Uzun yıllar hafızalarda yer edecek bir penaltı atışlarının yaşandığı gecede 11-10'luk skorla Villarreal şampiyon oldu. İspanyol takımının kalecisi Geronimo Rulli 11. penaltıyı gole çevirirken, ManU kalecisi De Gea'nın penaltısını kurtararak takımına kupayı kazandıran isim oldu.
Sarı Denizaltıların şampiyonluğu temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'ı üzdü.
Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, Manchester United'ın kazanması durumunda 3. ön eleme turundan turnuvaya başlayıp 2 tur oynayacaktı. Ancak Villareal'in galip gelmesi sonrasında sarı-kırmızılılar, ikinci turdan organizasyona katılıp 3 tur geçmek zorunda.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de netleşti. Aslan'ın 2. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel takımlar İskoçya'dan Celtic, Hollanda ekibi PSV ya da Çekya temsilcisi Sparta Prag.
Emery'nin öğrencilerinin şampiyon olması ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Beşiktaş'ı da etkiledi. Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibinin direkt gruplara katılma hakkı kazanmasıyla 4. torbaya düştü.
Ancak Beşiktaş'ın kura çekiminde üçüncü torbada yer alması için bir ihtimal daha var. Devler Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan Shakhtar Donetsk, Salzburg ya da Benfica elenirse, Kara Kartal yeniden üçüncü torbaya yükselecek.