Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Villarreal UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Galatasaray ve Beşiktaş üzüldü! Şampiyonlar Ligi'nde...
Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:52 Son Güncelleme: 27.5.2021 09:04

Son dakika: Villarreal 'ni kazandı ve üzüldü! 'nde...

Son dakika: Villarreal UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Galatasaray ve Beşiktaş üzüldü! Şampiyonlar Ligi'nde...

Son dakika... finalinde Villarreal ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında ise İspanyol temsilcisi, rakibine 11-10 üstünlük sağladı ve tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. Villarreal'in kazanması, temsilcilerimiz ve 'ı olumsuz etkiledi. İşte detaylar...

Son dakika... Avrupa'nın 2 numaralı kupası Polonya'da sahibini buldu. İspanyol ekibi Villarreal ile İngiliz devi Manchester United'ın karşı karşı geldiği final unutulmaz bir maça sahne oldu. Villarreal, 29. dakikada Gerard Moreno ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken Edinson Cavani 55. dakikada maça denge getirdi. 90 dakika ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabaka seri penaltı atışlarına gitti.

Uzun yıllar hafızalarda yer edecek bir penaltı atışlarının yaşandığı gecede 11-10'luk skorla Villarreal şampiyon oldu. İspanyol takımının kalecisi Geronimo Rulli 11. penaltıyı gole çevirirken, ManU kalecisi De Gea'nın penaltısını kurtararak takımına kupayı kazandıran isim oldu.

Sarı Denizaltıların şampiyonluğu temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'ı üzdü.

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, Manchester United'ın kazanması durumunda 3. ön eleme turundan turnuvaya başlayıp 2 tur oynayacaktı. Ancak Villareal'in galip gelmesi sonrasında sarı-kırmızılılar, ikinci turdan organizasyona katılıp 3 tur geçmek zorunda.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de netleşti. Aslan'ın 2. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel takımlar İskoçya'dan Celtic, Hollanda ekibi PSV ya da Çekya temsilcisi Sparta Prag.

Emery'nin öğrencilerinin şampiyon olması ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Beşiktaş'ı da etkiledi. Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibinin direkt gruplara katılma hakkı kazanmasıyla 4. torbaya düştü.

Ancak Beşiktaş'ın kura çekiminde üçüncü torbada yer alması için bir ihtimal daha var. Devler Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan Shakhtar Donetsk, Salzburg ya da Benfica elenirse, Kara Kartal yeniden üçüncü torbaya yükselecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor/bitiyor, hafta sonu yasak var mı?
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
SON DAKİKA | Beklenen İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
Ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? 2021 Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl olur?
Son dakika | 6 ay ödemesiz 12 taksitle kredi fırsatı
SON DAKİKA | Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
AK Partili Mehmet Ali Cevheri ve MHP'li Mevlüt Karakaya'dan flaş açıklamalar: Hedef Türkiye, 40 ayağın 40'ı birden harekete geçti
Son dakika | Bakan Koca'dan çok önemli açıklama: 5 gün sonra başlıyor
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan dikkat çeken altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Villarreal UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Galatasaray ve Beşiktaş üzüldü! Şampiyonlar Ligi'nde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA