Süper Lig yolunda Altay'ı 3 hoca çalıştırdı!

YÜCEL İLDİZ VE OSMAN ÖZKÖYLÜ'DEN TEBRİK

Denizli'den önce Altay'ı çalıştıran Yücel İldiz ile Osman Özköylü, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükselmesini kutladı.

İldiz, Altay'ın şampiyonluk hedefine ulaşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Başta Mustafa Denizli hocamı, futbolcu kardeşlerimi, başkan ve yönetim kurulunu canı gönülden kutluyor, şampiyonluğun tüm Altay camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü de açıklamasında şunları kaydetti:

"Sezon içerisinde görev yapmaktan onur duyduğum büyük Altay camiasını Süper Lig'e çıkmış olmasından dolayı kutluyor, emeği geçen, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Süper Lig'e 'hoş geldin' şampiyon."

TECRÜBELİ KADRO BAŞARIYI GETİRDİ

Teknik direktör Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'un ardından Altay'ın başında Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre geçen sezon Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Mert Nobre, futbolculuğunda da 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkmıştı.

İzmir temsilcisinde bu sezon kadroda yer alan oyunculardan 17'si daha önce olduğu gibi bir takımla Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu isimler ve daha önce Süper Lig'e çıktıkları ekipler şöyle:

Adam Stackhowiak: Denizlispor (2018-2019)

Cihan Topaloğlu: Çaykur Rizespor (2017-2018)

Çağlar Birinci: Kayserispor (2014-2015)

Erhan Çelenk: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018), Gaziantep (2018-2019)

Gençer Cansev: Başakşehir (2013-2014), Göztepe (2016-2017), MKE Ankaragücü (2017-2018)

Jasmin Scuk: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018 / 2019-2020)

Lokman Gör: Antalyaspor (2014-2015), Göztepe (2016-2017), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018)

İlhan Depe: Balıkesirspor (2013-2014), Kardemir Karabükspor (2015-2016)

İbrahim Öztürk: Sivasspor (2016-2017)

Mehmet Erdem Uğurlu: Gaziantep (2018-2019)

Murat Akça: Kardemir Karabükspor (2015-2016), Yeni Malatyaspor (2016-2017)

Ozan Evrim Özenç: Antalyaspor (2014-2015)

Rıdvan Şimşek: Elazığspor (2011-2012), Sivasspor (2016-2017), Gaziantep (2018-2019)

Tolga Ünlü: Konyaspor (2012-2013), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018)

Yekta Kurtuluş: Kasımpaşa (2008-2009)

Zeki Yıldırım: Antalyaspor (2014-2015), Fatih Karagümrük (2019-2020)

Ziya Alkurt: Denizlispor (2018-2019)