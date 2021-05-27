Trabzonspor'un yıldızları Ekuban, Djaniny ve Uğurcan Çakır için sıraya girdiler!

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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:30 Son Güncelleme: 27.5.2021 10:33

'un yıldızları Ekuban, Djaniny ve için sıraya girdiler!

DHA

'da bir yandan transfer planlaması yapılırken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Mevcut kadrodan , , Djaniny gibi isimler için gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak. Trabzonspor dün akşam ile 'i renklerine bağlamıştı.

Uğurcan Çakır için Avrupa takımları apartta bekliyor! Ekuban ve Djaniny için de teklifler söz konusu. DHA'nın aktardığı habere göre Trabzonspor yönetimi sadece resmi teklifleri dikkate alarak, değerlendirmeye alacak. Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu gelen bilgiler arasında.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Finansal Fair Play kurallarının da ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirler de büyük önem taşıyor. Bu noktada takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavililerde şuana kadar hiçbir oyuncu için resmi bir teklif yapılmadığı, menajerler aracılığı ile bazı oyuncular için girişimlerin olduğu ifade edildi.

AVRUPA TAKIMLARI BEKLENİYOR

Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonun yeni tamamlanması nedeniyle birçok kulübün halen planlamalarını yapmaması ve bu nedenle de resmi transfer girişiminde bulunmamasını göz önünde bulunduran yönetim, satılacak oyuncular konusunda da aceleci davranmıyor. Özellikle Avrupa'ya transferi en çok konuşulan Uğurcan çakır için de Avrupa şampiyonası sonrası bu transferin gerçekleşmesi öngörülüyor.

UĞURCAN, DJANINY VE EKUBAN İÇİN GİRİŞİM VAR

Trabzonspor'da transferleri en çok gündemde olan isimler ise Uğurcan Çakır, Djaniny Semedo ve Caleb Ekuban. Uğurcan Çakır için İtalya ve İngiltere'den, Djaniny için Arap takımlarından ve Ekuban için ise İtalya'da menajerler aracılığı ile bazı girişimlerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşamadığı kaydedildi.

Ayrıca Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu ancak yönetimin harcama limitlerini iyi kullanma noktasında aynı dönemde hem Uğurcan hem de Abdülkadir Ömür'ün transferlerine onay vermeyi düşünmedi ifade edildi.

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Trabzonspor'un yıldızları Ekuban, Djaniny ve Uğurcan Çakır için sıraya girdiler!
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