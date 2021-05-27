Trabzonspor'un yıldızları Ekuban, Djaniny ve Uğurcan Çakır için sıraya girdiler!

Uğurcan Çakır için Avrupa takımları apartta bekliyor! Ekuban ve Djaniny için de teklifler söz konusu. DHA'nın aktardığı habere göre Trabzonspor yönetimi sadece resmi teklifleri dikkate alarak, değerlendirmeye alacak. Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu gelen bilgiler arasında.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Finansal Fair Play kurallarının da ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirler de büyük önem taşıyor. Bu noktada takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavililerde şuana kadar hiçbir oyuncu için resmi bir teklif yapılmadığı, menajerler aracılığı ile bazı oyuncular için girişimlerin olduğu ifade edildi.