Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Türkiye Azerbaycan maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

EURO 2020'de A grubunda mücadele edecek olan A Milli Futbol takımımız, eleme grup maçlarında gösterdiği başarıyı devam ettirmek isteğiyle Antalya'daki kampını sürdürüyor. Hazırlık maçları kapsamında kardeş ülke Azerbaycan milli takımıyla yeşil sahada bir araya gelecek. Mücadeleyi seyretmek isteyenler ise Türkiye Azerbaycan milli maç canlı yayın kanalına erişmek isteyerek Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve maçın ilk 11 detayları şöyle;
Türkiye - Azerbaycan maçı 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00'da TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
STAT: Alanya Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile yarın oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.