Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Türkiye Azerbaycan maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler
Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:39 Son Güncelleme: 27.5.2021 19:39

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Türkiye Azerbaycan maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Türkiye Azerbaycan maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

, hazırlıkları sürerken, hazırlık maçı kapsamında kardeş ülke Azerbaycan ile yeşil sahada buluşacak. EURO 2020 eleme grup maçlarında gösterdiği başarılı performans sonrasında ’da kamp halinde olan ay-yıldızlı temsilcilerimiz, Azerbaycan Milli Takımını sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler milli maç canlı yayın kanalını merak ederek Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? gibi sorularla araştırmaya devam ediyor. Merak edilen Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve milli maç canlı izleme linki ile ilk 11 detayları.

EURO 2020'de A grubunda mücadele edecek olan A Milli Futbol takımımız, eleme grup maçlarında gösterdiği başarıyı devam ettirmek isteğiyle Antalya'daki kampını sürdürüyor. Hazırlık maçları kapsamında kardeş ülke Azerbaycan milli takımıyla yeşil sahada bir araya gelecek. Mücadeleyi seyretmek isteyenler ise Türkiye Azerbaycan milli maç canlı yayın kanalına erişmek isteyerek Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve maçın ilk 11 detayları şöyle;



TÜRKİYE AZERBAYCAN İLK 11'LER

  • TÜRKİYE: Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu
  • AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev



TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Azerbaycan maçı 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00'da TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

STAT: Alanya Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)



ŞENOL GÜNEŞ'Lİ MİLLİ TAKIMDAN 73 MAÇTA 35 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile yarın oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.

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Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Türkiye Azerbaycan maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler
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