A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "EURO 2020 aday kadrosuna çağrılan 30 futbolcu tek kişi gibi düşünüyor, hareket ediyor. Aynı duyguyu paylaşıyor. Güzel bir ambiyans var. Bu da beni çok sevindiriyor." "Bu Milli Takım'dan herkes umutlu. Telefonla arayıp, erikceviz göndermek isteyenler var. Herkesin isteği Türkiye'nin başarısı… Biz de bu umudu mutluluğa çevirmek istiyoruz."
AMilli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşırken oyuncularının son durumunu anlattı. 30 kişilik aday kadronun 1 Haziran'da 26'ya ineceğini açıklayan Güneş, "4 oyuncumuzundışarıda kalacakolmasından ve çağıramadığımızoyuncular için üzgünüm.Onların sitemleri debeni mutlu etti. Zira MilliTakım'da olmak istemelerigüzel. Gelen oyuncularınmotivasyonundan memnunum.İdmanları akşamyaptık ama hepsi özel çalışmalarınadevam etti ki kendilerinigöstersinler. Bu dahoşuma gitti" dedi.
DUANIZI, SEVGİNİZİ ESİRGEMEYİN
Güneş sözlerine şöyle devam etti: "30 futbolcumuz var ama tek kişi gibi düşünüyoruz. Tüm oyuncular aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor. Güzel bir ambiyans var. Herkes umutbesliyorMilli Takım için. Biz debu umudu mutluluğa çevirmekistiyoruz. Herkesin isteği Türkiye'nin başarısı. Erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler var. Bunu birlikte başaracağız. Dua edin, sevginizi esirgemeyin."
BURAK EN AZ 6 AY OYNAR SONRA BELKİ HOCA OLUR
GÜNEŞ, Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz için de şunları söyledi: "Bugüne kadar iyi geldi. Yaşı 35. Son bir atak yapar ve en azından 6 ay daha gider…KDV'si de var... Hani tartışılıyor ya ondan söylüyorum. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı geçirsin, sonra hoca da olabilir. Genel olarak kendisini de çok iyi geliştirdi. Ama arkadaşları da ona yardımcı oluyor."
İLK CİDDİ PROVA AZERBAYCAN İLE
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında bugün Azerbaycan ilekarşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.