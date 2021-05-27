Umudu mutluluğa çevirmek istiyoruz

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşırken oyuncularının son durumunu anlattı. 30 kişilik aday kadronun 1 Haziran'da 26'ya ineceğini açıklayan Güneş, "dedi.Güneş sözlerine şöyle devam etti: "30 futbolcumuz var ama tek kişi gibi düşünüyoruz. Tüm oyuncular aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor. Güzel bir ambiyans var.Herkesin isteği Türkiye'nin başarısı. Erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler var. Bunu birlikte başaracağız. Dua edin, sevginizi esirgemeyin."GÜNEŞ, Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz için de şunları söyledi: "Bugüne kadar iyi geldi. Yaşı 35. Son bir atak yapar ve en azından 6 ay daha gider…KDV'si de var... Hani tartışılıyor ya ondan söylüyorum. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı geçirsin, sonra hoca da olabilir. Genel olarak kendisini de çok iyi geliştirdi. Ama arkadaşları da ona yardımcı oluyor."A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında bugünAlanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Kosova Futbol Federasyonu'ndanyönetecek.