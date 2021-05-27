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Giriş Tarihi: 27.5.2021

kazandı üzüldü!

Villarreal kazandı Galatasaray üzüldü!
UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal, Manchester United'ı penaltılarla yenerek şampiyon oldu. Polonya'daki mücadelenin 90 dakikası 1-1 bitti. Uzatmalarda gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Büyük çekişmeye sahne olan penaltı düellosunda M.United'ın kalecisi David de Gea atışı kaçırınca İspanyollar 11-10'luk üstünlükle zafere uzandı. Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara katılabilmesi için 3 tur atlaması gerekecek.

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Villarreal kazandı Galatasaray üzüldü!
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