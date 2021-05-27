Villarreal kazandı Galatasaray üzüldü!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal, Manchester United'ı penaltılarla yenerek şampiyon oldu. Polonya'daki mücadelenin 90 dakikası 1-1 bitti. Uzatmalarda gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Büyük çekişmeye sahne olan penaltı düellosunda M.United'ın kalecisi David de Gea atışı kaçırınca İspanyollar 11-10'luk üstünlükle zafere uzandı. Villarreal'inUEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıylaGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne2. ön eleme turundan başlayacak vegruplara katılabilmesi için 3 turatlaması gerekecek.