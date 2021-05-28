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Giriş Tarihi: 28.5.2021 15:02 Son Güncelleme: 28.5.2021 15:26

'dan sakatlık açıklaması! "Fiziğimin yetmediği yerde..."

Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması! Fiziğimin yetmediği yerde...

A Milli Takım'a ilk kez seçilen ve Azerbaycan maçında ilk defa milli olan ve , Antalya kampındaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takımın 2-1 kazandığı Azerbaycan mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Altay Bayındır sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

A Milli Takım'a ilk kez seçilen ve Azerbaycan maçında ilk defa milli olan Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, Antalya kampındaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. A Milli Takımımızın 2-1 kazandığı Azerbaycan mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Altay Bayındır sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Altay, "Fiziğimin yetmediği yerde kalben desteğimi vereceğim. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Maçta talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavim devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe'de sakatlığımda erken teşhis ve doğru ameliyat çok önemliydi. Çok dikkat ettim. Tedavi süreci iyi yönetildi. Hızlı döndüm, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Altay, "Sahada rekabetimizin var ama aynı zamanda dostluğumuz da var. Biz 4 kaleciyiz burada. Kim oynarsa oynasın havlusunu tutup terini sileriz. Biz oynadığımızda da bunun yapılmasını isteriz." dedi.

HALİL DERVİŞOĞLU: UMARIM TAKIMA KATKI SAĞLARIM

Halil Dervişoğlu ise "Asıl mevkiim santrfor. Şenol hoca hangi bölgede görev verirse, oynarım. Elimden gelenin fazlasını yaparım. Burak Yılmaz, Enes Ünal gibi iyi santrforlar var. İnşallah ben de daha fazla katkı sağlarım ve o seviyeye gelirim." dedi.

"Şenol Güneş'e teşekkür ederim." diyen genç futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. İlk golümü attım. İnşallah Gine maçında da umarım gol atarım ve takıma katkı sağlarım." ifadelerini kullandı.

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Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması! "Fiziğimin yetmediği yerde..."
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