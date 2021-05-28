Biz hazırız gardaşım

İLK kez çağrıldığı A Milli Takım'da Azerbaycan karşısında 11'de sahaya çıkan Halil Dervişoğlu, 34. dakikada ağları sarstı. Ay-yıldızlı formayla ilk müsabakasında gol sevinci yaşayan 21 yaşındaki oyuncunun performansı alkış topladı. Halil maç sonrası, "Ay-Yıldızlı formayla ilk maçıma çıktım ve ilk golümü attım. Gururluyum. Çok mutluyuz. İnşallah hep böyle devam ederiz" ifadesini kullandı. Bu arada dün gece Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz ile ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu da ilk kez A Milli Takım heyecanı yaşadılar.A Milli Takımımız'ın futbolcusu Abdülkadir Ömür, Azerbaycan maçının ardından şunları söyledi: "Tekrar milli formaya kavuşmak mutluluk verici. Herkes bu formayı giymek istiyor, 1 dakika bile oynasa giymek istiyor. Trabzonspor'da çok çalıştım Avrupa Şampiyonası'na gelmek için, az da olsa katkı sağlamak için. Yavaş yavaş süre almaya başladım, inşallah devam ettirebilirim."Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Kardeş Azerbaycan'la dostça ve kardeşçe bir maç izledik. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda millilerimiz bizleri gururla temsil edecek. Orada önemli başarılar kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan'a karşı alınan galibiyetin kolay olmadığını ifade etti. Oyuncularını tebrik eden tecrübeli teknik adam,Grup maçları daha farklı olacaktır. Savunmadaki düzeni bozmak istemedik.Halil Akbunar'ın sakatlığı ciddi değildir diye umuyorum, kaleci Altay'ın sakatlığı ise ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun" diye konuştu.ELINDEKI kırık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan ancak çok çabuk toparlanarak geri dönen Altay Bayındır dün Ghorbani'nin faulü sonrası sakatlık yaşadı ve84. dakikada ise Halil Akbunar, hücuma çıktığı sırada ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi.A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir protokol tribününden izlediA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Azerbaycan Teknik Direktörü Gianni De Biasi karşılaşma öncesi birbirlerine başarı dileğinde bulundular. Bu arada Türk taraftarlar, Makhmudov'un golünü alkışladılar.