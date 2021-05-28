Biz hazırız gardaşım

Daha önce fazla şans bulamayan oyuncularla sahaya çıkan Ay-Yıldızlı ekip, 28’de Makhmudov’un golüyle geri düştü. 34’te Halil Dervişoğlu skoru eşitlerken 44’te Kaan Ayhan galibiyeti getirdi. Altay ve Halil Akbunar sakatlanarak maçı tamamlayamadı
İLK MAÇ İLK HEYECAN İLK GOL
İLK kez çağrıldığı A Milli Takım'da Azerbaycan karşısında 11'de sahaya çıkan Halil Dervişoğlu, 34. dakikada ağları sarstı. Ay-yıldızlı formayla ilk müsabakasında gol sevinci yaşayan 21 yaşındaki oyuncunun performansı alkış topladı. Halil maç sonrası, "Ay-Yıldızlı formayla ilk maçıma çıktım ve ilk golümü attım. Gururluyum. Çok mutluyuz. İnşallah hep böyle devam ederiz" ifadesini kullandı. Bu arada dün gece Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz ile ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu da ilk kez A Milli Takım heyecanı yaşadılar.
ABDÜLKADİR: 1 DAKİKA BİLE MUTLULUK VERİCİ
A Milli Takımımız'ın futbolcusu Abdülkadir Ömür, Azerbaycan maçının ardından şunları söyledi: "Tekrar milli formaya kavuşmak mutluluk verici. Herkes bu formayı giymek istiyor, 1 dakika bile oynasa giymek istiyor. Trabzonspor'da çok çalıştım Avrupa Şampiyonası'na gelmek için, az da olsa katkı sağlamak için. Yavaş yavaş süre almaya başladım, inşallah devam ettirebilirim."
ŞAMPİYONADA ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Kardeş Azerbaycan'la dostça ve kardeşçe bir maç izledik. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda millilerimiz bizleri gururla temsil edecek. Orada önemli başarılar kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
'YANLIŞLARI DA GÖRECEĞIZ'
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan'a karşı alınan galibiyetin kolay olmadığını ifade etti. Oyuncularını tebrik eden tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz, zor mağlup olanbir takımdı. Bugün (dün) de bizizorladılar. Doğruların yanındayanlışlarımızı da göreceğizama kazanmak herzaman güzeldir. Grup maçları daha farklı olacaktır. Savunmadaki düzeni bozmak istemedik. RıdvanYılmaz çok genç, rüya alemindegibiydi, çok heyecanlıydı. Halil Akbunar'ın sakatlığı ciddi değildir diye umuyorum, kaleci Altay'ın sakatlığı ise ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun" diye konuştu.
İKI SAKAT VERDIK
ELINDEKI kırık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan ancak çok çabuk toparlanarak geri dönen Altay Bayındır dün Ghorbani'nin faulü sonrası sakatlık yaşadı ve 73'teyerini Gökhan Akkan'abıraktı. 84. dakikada ise Halil Akbunar, hücuma çıktığı sırada ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi. İki futbolcunun net durumubugün belli olacak.
BAKANLAR TRİBÜNDEN İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir protokol tribününden izledi
AZERBAYCAN'A ALKIŞ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Azerbaycan Teknik Direktörü Gianni De Biasi karşılaşma öncesi birbirlerine başarı dileğinde bulundular. Bu arada Türk taraftarlar, Makhmudov'un golünü alkışladılar.