Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi'den çarpıcı açıklamalar: "G.Saray şu an Kuzey Kore ülkesi gibi..."

BU SÜREÇTE MEVCUT BAŞKAN ADAYLARINDAN GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ, FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUĞUNUZ BİR ADAY OLDU MU?

- Bugün (Dün) öğleden sonra görüştük. Durum değerlendirmesi yapıyoruz.

SEZONUN SON MAÇINDA AVERAJLA KAÇAN BİR ŞAMPİYONLUK VAR. VE OLDUKÇA ÇALKANTILI BİR SEZON OLDU. BİRÇOK GERİLİM YAŞANDI TEKNİK HEYET VE YÖNETİM ARASINDA. SİZ FUTBOLDA GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SEZONU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

- Neden biz başarısız olduk? Neden puan farkıyla değil gol farkıyla kaybettik? Biz şampiyon olabilirdik. Galatasaray içinde kavga hakim olduğu için. Galatasaray şu anda Kuzey Kore'deki seçim ortamı gibi hiçbir bilgi yok. Kuzey Kore nasıl Güney Kore'den çok farklıysa kapalı bir toplumsa Galatasaray bu kavgalar sonunda bu hizipleşemeler, çatışmalar, çekişmeler sonunda hiçbir bilgiyi kimseye açık olarak vermeyen bir yapıda. Ve bu ortamda seçim olsun istiyor. Mali kongre yapmadan mali rakamlara bütçelere sahip olmadan. Yeni üye yapılan arkadaşları hiçbir genelde kurulda görüşülmeden ismini bile bilmediğimiz yeni üyelerele bir seçim atmosferi yapılmaya çalışıyoruz. Biz bütün bunlara rağmen Galatasaray'ın birlik beraberliği olsun diye elimizi taşın altına koyduk.

Sayın Mustafa Cengiz, 21 Mayıs'ta uzun bir basın toplantısı düzenledi. Kimse bu kadar toplantı beklemiyordu açıkçası. Toplantıda birçok satırbaşı var ama en çok dikkat çeken konu Sayın Mustafa Cengiz'in Sayın Fatih Terim hakkında söyledikleri oldu. Tüm satırbaşlarını değerlendirme imkanımız yok ama genel olarak Mustafa Cengiz'in düzenlemiş olduğu toplantıyı ve Fatih Terim hakkında söylediklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Ben Mustafa Cengiz'in basın toplantısını dinlemedim. Fatih Terim yazdığı mesajı da okumadım. Onun için bir yorum yapmak istemiyorum. Allah sağlık versin. Allah bütün o yönetimin üyelerine de sağlık versin. Söylüyorum Kuzey Kore gibi. Kuzey Kore devletinin yönetilmesi gibi kapalı bir toplumda insaları bir emir eri gibi görüp, bizim gibi halktan gelen insanları sıkıntıya sokan bir tavır içinde bir basın toplantısı olduğu anlatılıyor. Ben bilinçli olarak ne basın toplantısı dinledim ne de takip ettim.

Teknik direktör Fatih Terim de sezon içinde yalnız bırakıldığından bahsetti, son maçtan sonra Galatasaray'a kolay ilişilmemesi gerektiğini söyledi. Biz bunlar savaştık içerisiyle savaştık dedi. Sorum şu Fatih Terim'i haklı buluyor musunuz?

- Doğru olabilir. Yaşayan o. Ben ona bir şey diyemem . Ama Galatasaray bu nedenlerle zaten birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tablo doğru bir tablo mu? Değil bence. Bu tartışmalar Galatasaray'da 1930'larda Ateş ve Güneş gibi bir bölğünemeye yol açmış. Şimdi yine öyle bir hava alıyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor.

PEKİ SİZ BAŞKAN SEÇİLDİĞİNİZ TAKDİRDE FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

- Bizim yönetim kurulu olarak seçimden sonra oturup konuşmamız gerektiğini ve meseleyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle önyargıyla bir karar vermek istemiyorum. Çünkü o çatışmalar ve konuşamalardan sonra da dikkatimi çekiyor bazı şeyler. O yüzden de kafamda çeşitli soru işaretleri uyandı bu basın toplantısından sonra. O yüzden acele bir karar vermemiz mümkün değil.

GAYRİMENKULLER İÇİNDE GALATASARAY ADASI, FLORYA, MECİDİYEKÖY'DEKİ OTEL, RİVA VE KEMERBURGAZ VAR. BUNLARLA İLGİLİ PROJELERİNİZ NELERDİR?

- Ben buralara çok emek verdim. Ve çok iyi bildiğim işler bunlar benim. Burada bizim Ada'da bir kere çok temel problem hukuki süreci çözmek ve en önemlisi orada havuzun yanındaki üç parsel kamuya ait -üst kullanım hakları onlarda- bizim onu Milli Emlak'tan üst kullanım hakkı almamız lazım. Belki bunu bugüne kadar söyleyen hiç kimse olmadı. Bunun da hemen hiç kimse farkında değil. İkincisi, ben Riva'nın tarla halindeyken ruhsatını aldım imar iznini aldım. Milli Emlak'la inşaat anlaşması yapıldı. Bir müteahhite verildi. Orada 1200 konut yapılacaktı. Henüz 500 tanesi yapıldı. O bakımda Riva'yı tamamlak lazım. Bizim yeniden Galatasaray'a 100 dönüm bir alan kazandırmamız lazım. Mecidyeköy'deki alan otobüs rengi olarak Galatasaray'ın elinden alınmıştı. Biz orayı yeniden kazandırdık Galatasaray'a.Orada bir otel yapıldı fakat şimdi çalışmıyor.Orayı teknopark haline getirmek lazım. Sanayi Bakanlığı'ndan o izni alıp o Mecidiyeköyde'ki oteli gelir yaratan hale getirmek lazım. Kemerburgaz'ı biz 6 sahalı altyapının orada kamp yapacağı, çalışacağı bir yer haline getireceğiz. Bizim için en önemli bir başka unsur Büyükçekmece'deki yerimiz. 103 dönüme yakın. Orayı bir spor akadamesi ve altyapının antrenman yaptığı ve spor akademesinin etkin olduğu bir alan haline getirmek istiyoruz. Altyapının bir kar merkezi olmasını sağlayacağız. Altyapı, A takıma oyuncu verirken uluslararası alanda belli sayıda oyuncu kazandıracak, bağımsız bir kar merkezi olmasını temin edeceğiz.

GALATASARAY'IN 2 MİLYAR TÜRK LİRASI BORCU VAR. SİZ DE DEĞERLİ BİR İKTİSATÇINIZ, ELBETTE BUNUNLA İLGİLİ PROJELERİNİZ VARDIR. BENİM DE ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM ASLINDA BU. GALATASARAY'DAKİ BU MALİ TABLOYU NASIL DÜZELTMEYİ PLANLIYORSUNUZ?

-Mali tablo açık değil. Net değil. 2 milyar TL Sportif AŞ'nin borcu var. Bir 2 milyar TL'de Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Sportife borcu var. O yüzen Galatasaray'ın 2021 Haziran'dan 2020 Haziran'a kadar ödemesi gereken 900 milyon TL borcu var. 325 milyon TL menajerlere, futbolculara olan borcu var ama hiçbir rakama sahip değiliz. Bütün bunları bilmek yetmez. Biz şu anda Körfez ülkelerinde iki bankayla konuşuyoruz. 300 milyon dolar temin etme konusunda büyük mesafe aldık. Üç bölümde bu para bize verilecek. Buna rapor hazırlamamız lazım. Ama Galatasaray yönetimi buna mani oluyor. Çünkü dedim ya Kuzey Kore devletinin yönetim anlayışına sahip bir yapı çıktı ortaya. Bu açıdan mali kongrenin de hızla yapılması gerektiğini düşünyorum bu genel kongrenden sonra. Benim uzmanlık alanım finans ve mali konular. Bizim ekibimiz bu konuda çok güçlü. Galatasaray 3 kez kalp krizi geçirdi son üç yılda. Biz bir ameliyat yapmak zorundayız. Bu da ancak uzmanlar eliyle yapılır. Lafla peynir gemisi yürümez. Biz bu ameliyatı yapacak ekibiz ve bu ameliyat yapılamadan Galatasaray ayağa kalkamaz. Galatasaray birlik beraberlik sağlamadan da da bu iş olmaz. Böyle her kafadan bir ses çıkarak, herkes kendine bir kartvizit elde etmek için yola çıkarsa bu iş yürümez. Bu iş uzmanların elinde olması lazım.

2016 yılında Eurocup Şampiyonlu yaşayan Galatasaray Erkek Basketbol takımı bu sezon küme düşme tehlikesi yaşadı. 2013 ve 2014'te iki kez Euroleagu şampiyonu olan kadın basketbol takımımız ligde ezeli rakip Fenerbahçe'ye final serisinde 3-0 kaybetti. Şimdi sorum şu. Hem basketbolda hem de diğer branşlarımızda neler yapmayı planlıyorsunuz?

- Basketbolda 2010 yılında Galatasaray küme düşme tehlikesi yaşıyordu. Kim o zaman basketbol ile ilgiliydi? Onu bir araştırın. Galatarasay tarihine bakın. O Cemal Nalga olayında, Galatasaray'ın düşmesine mani olan, Tahkim'e gidip tek tek konuşan bendim. Biz Galatasaray'ı küme düşmekten kurtardık. Galatasaray basketbol takımın bağımsız ve profesyonelce yönetilecek bir hale getirmek zorundayız. Bir kar merkezi haline getirmek zorundayız. Böyle herkesin kendine göe çektiği bir yapıda olmamalı. Oranın bağımsız bir yönetim olması ve bağımsız bir kar merkezi gibi yönetilmesi gerek. Kendi bütçesi olan geliri gideri netleşen ve kendi yönetimi olan ayrı bir birim olamalı. Onu sağlamak lazım. Voleybolda da aynı şeyi yapmak lazım.

Basketbol demişken yapımı bir türlü tamamlanamayan basketbol sahasını da sormak istiyorum. Sahayı, Ali Sami Yen Stadı'nda hali hazırda bulunan yerinde mi tamamlamayı planlıyorsunuz yoksa başka bir planınız var mı bu konuyla ilgili?

- Ali Sami Yen'i sıfırdan yapan benim. Bizim 120 dömüm orada arazimiz vardı. Stadın gövdesi 50-60 dönüme oturuyordu. Fakat şu anda 70 dönüm kaldı Galatasaray'ın elindeki arazi miktarı. Bir takım yerler Vadi İstanbula geçti. Cendere Deresi'ne bağlantı yolu kesildi. Galatasaray'ın o stada 15 dakikada gidecek 15 dakikada da çıkılacak halde bir yapıya sahip olarak planlandı. Ama onun önünde yaratılan engellerin sonunda stat alanı daraldı. Bizim, stad alanını eski büyük haline kavuturmamız lazım. Stadın bakım onarımının düzgün yapılması lazım. Oranın yeşil parkını 15 -16 saat çalışacak bir merkez haline getirmek lazım. Basketbol kapalı spor salonunu etüt etmemiz lazım. Çünkü orası Ali Sami Yrn Spor Kompleksi. Sadece futbol stadı değil.

PEKİ SİZİN YÖNETİMİNİZDE RAKİP KULÜPLER VE DİĞER KURUMLARLA GALATASARAY'IN İLİŞKİSİ NASIL OLACAK?

- Bence biz Galatasaray'a barış ve huzur getirmek zorundayız. Kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle de iyi geçinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray güçlü olarak ayakta güçlü durarak hekesle müzakare edip doğru yolu ve haklı olanı tespit etmesi lazım. Yani el ovuşturan, eğilip bükülen ve herkesin ağzının içine bakan güçsüz Galatasaray istemiyorum.

PEKİ GALATASARAY'DAKİ TÜM PROJELERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BİR DÖNEM YANİ 3 YIL BAŞKANLIK SÜRECİ SİZİN İÇİN YETERLİ Mİ YOKSA DAHA FAZLA SÜREYE İHTİYACINIZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

-Bence yeterli değil. Bir stadı biz ancak 3-4 yılda yapabildik. Ama ondan sonra bakım onarım hizmetleri yeterince yapılmadığı için sorunlarla karşılaştık. Bizim mutlaka 3 yılı iyi kullanmamız lazım. Sonra yeni arkadaşlara kapıları açmak lazım. Yani Kuzey Kore modeli gibi her şeye kapalı bilgi verilmeyen bilgi alınamayan çağ dışı bir yönetim anlayışla yönetilmemesi lazım.