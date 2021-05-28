Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı
Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:38 Son Güncelleme: 28.5.2021 10:41

: Seneler sonra 2. vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

... 'ta kaptanlığa kadar yükselen , seneler önce sürpriz bir kararla 'ye imza atmıştı! Bu imzanın ardından Beşiktaş taraftarları uzun süre Tümer Metin'e tepki göstermişlerdi. Yıllar sonra bu kez de Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Aboubakar'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu sezon attığı 15 golle 'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar, ücretine zam istiyor. Beşiktaş yönetimi ise henüz bu duruma yanıt vermedi. A Spor'da açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Aboubakar ile sözleşme uzatma konusunda görüştüklerini ifade etmişti. Beşiktaş'ta 1.5 milyon Euro kazanan Aboubakar'a 'den teklif geldi mi? transfer haberleri...

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

YILLAR SONRA İKİNCİ TÜMER METİN OLAYI YAŞANACAK MI?

ile 'ın İzmir'de karşılaştığı Türkiye Kupası final maçında müthiş bir oyun ortaya koyan , uzatmaya giden maçta sahneye çıkıp durumu 3-2'ye getiren golü atmıştı.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Bu maçtan sonra Türkiye Kupası'nı kazandı. 'nin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım kısa bir süre sonra 'i transfer etmişti. Tümer, Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giymişti.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre ile yıllık ücret konusunda anlaşamayan Aboubakar, ile masaya oturdu! Tecrübeli futbolcuya bonuslarla beraber bir teklif yapıldı.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

SON DAKİKA: ABOUBAKAR'A FENERBAHÇE'DEN TEKLİF!

İddiaya göre , Vincent Aboubakar'a 3 senelik bir sözleşme önerdi. Görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Aboubakar'a 2.5 milyon Euro da senelik ücret tekllif edildi.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Geçen sezon forvetleri Mbawana Samatta ve Papiss Cisse'den istediği verimi alamayan bu yüzden normalde kanat olarak oynayan Enner Valencia'yı ileri uçta oynatmak zorunda kalan , gözünü Vincent Aboubakar'a çevirmişti.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

'ta geride bıraktığımız sezonda 29 maça çıkan ve 1 maç daha oynamadığı için sözleşmesi otomatik olarak uzamayan Aboubakar'la Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu öğrenilmişti.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Sezonun son maçlarında sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Kamerunlu orvete yapılan teklifin oldukça iyi olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Kara Kartal'da 1 sezon için 1.5 milyon Euro civarı bir para kazanan 29 yaşındaki oyuncuya Kanarya'nın, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Yıldız oyuncu ve menajeri ise tüm teklifleri masaya yatırıp, bir değerlendirme yapmaya çalışacaklar.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

'de, seçim çalışmaları ve hoca arayışının yanı sıra transfer temasları da sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Liverpool'un İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri...

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, 'nin gündemine geldi.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Sarı-lacivertliler, transferin mali boyutunu araştırmaya başlasa da Shaqiri hiç de ucuz bir oyuncu değil...

'SHAQİRİ İLE ANLAŞMAK KOLAY'

Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

, iki yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Shaqiri için Liverpool'a satın alma şartıyla kiralama teklifinde bulundu. Bu hamleye İngilizler halen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil.

Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı

Liverpool forması giyen İsviçreli sağ kanat, İngiliz ekibinde 63 maça çıkarken, 8 gol-9 asist katkısı verebildi. Shaqiri asıl patlamayı altyapısından yetiştiği Basel'de 130 karşılaşmada 23 gol, 27 asist yaparak gerçekleştirdi.

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Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı
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