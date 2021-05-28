Bu sezon attığı 15 golle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar, ücretine zam istiyor. Beşiktaş yönetimi ise henüz bu duruma yanıt vermedi. A Spor'da açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Aboubakar ile sözleşme uzatma konusunda görüştüklerini ifade etmişti. Beşiktaş'ta 1.5 milyon Euro kazanan Aboubakar'a Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Son dakika transfer haberleri...
YILLAR SONRA İKİNCİ TÜMER METİN OLAYI YAŞANACAK MI?
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın İzmir'de karşılaştığı Türkiye Kupası final maçında müthiş bir oyun ortaya koyan Tümer Metin, uzatmaya giden maçta sahneye çıkıp durumu 3-2'ye getiren golü atmıştı.
Bu maçtan sonra Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım kısa bir süre sonra Tümer Metin'i transfer etmişti. Tümer, Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giymişti.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş ile yıllık ücret konusunda anlaşamayan Aboubakar, Fenerbahçe ile masaya oturdu! Tecrübeli futbolcuya bonuslarla beraber bir teklif yapıldı.
SON DAKİKA: ABOUBAKAR'A FENERBAHÇE'DEN TEKLİF!
İddiaya göre Fenerbahçe, Vincent Aboubakar'a 3 senelik bir sözleşme önerdi. Görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Aboubakar'a 2.5 milyon Euro da senelik ücret tekllif edildi.
Geçen sezon forvetleri Mbawana Samatta ve Papiss Cisse'den istediği verimi alamayan bu yüzden normalde kanat olarak oynayan Enner Valencia'yı ileri uçta oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, gözünü Vincent Aboubakar'a çevirmişti.
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda 29 maça çıkan ve 1 maç daha oynamadığı için sözleşmesi otomatik olarak uzamayan Aboubakar'la Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu öğrenilmişti.
Sezonun son maçlarında sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Kamerunlu orvete yapılan teklifin oldukça iyi olduğu ortaya çıktı.
Kara Kartal'da 1 sezon için 1.5 milyon Euro civarı bir para kazanan 29 yaşındaki oyuncuya Kanarya'nın, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.
Yıldız oyuncu ve menajeri ise tüm teklifleri masaya yatırıp, bir değerlendirme yapmaya çalışacaklar.
Fenerbahçe'de, seçim çalışmaları ve hoca arayışının yanı sıra transfer temasları da sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Liverpool'un İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri...
Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
Sarı-lacivertliler, transferin mali boyutunu araştırmaya başlasa da Shaqiri hiç de ucuz bir oyuncu değil...
'SHAQİRİ İLE ANLAŞMAK KOLAY'
Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var.
Fenerbahçe, iki yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Shaqiri için Liverpool'a satın alma şartıyla kiralama teklifinde bulundu. Bu hamleye İngilizler halen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil.
Liverpool forması giyen İsviçreli sağ kanat, İngiliz ekibinde 63 maça çıkarken, 8 gol-9 asist katkısı verebildi. Shaqiri asıl patlamayı altyapısından yetiştiği Basel'de 130 karşılaşmada 23 gol, 27 asist yaparak gerçekleştirdi.