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Giriş Tarihi: 28.5.2021 18:25 Son Güncelleme: 28.5.2021 18:32

Son dakika: Yunan basını duyurdu! ve Fortounis için devrede...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Yunan basını duyurdu! Galatasaray ve Beşiktaş Fortounis için devrede...

Son dakika haberi... 'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 2. sırada tamamlayan , transferde karşı karşıya geldi. Yunan basınından aktarılan habere göre, forması giyen için iki ekipte devreye girdi. Yunan kulübünün istediği bonservis bedeli şu an için transferde zorluk yaratsa da hem Galatasaray hem de Beşiktaş ısrarcı olmaya devam ediyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Beşiktaş ve gruplara kalmak için 3 eleme maçı oynayacak olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda seçim hazırlıkları ve Fatih Terim'in takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmemişken, siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

İki takımın geçtiğimiz sezon mücadele ettiği kadroların büyük ölçüde değişmesi beklenirken Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Olympiakos forması giyen 10 numara oyuncusu Fortounis için hem Galatasaray hem de Beşiktaş devreye girdi.

BONSERVİS BEDELİ EN BÜYÜK ENGEL

Bu yıl Olympiakos'da verimli bir sezonu geriden bırakan orta saha oyuncusu, 46 maça çıktı. 46 maçta 9 gol ve 13 asistle oynayan Yunan 10 numaranın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sportime'da yer alan haberde iki İstanbul ekibinin ısrarcı olduğu transferde en büyük engelin bonservis bedeli olduğu belirtildi. Olympiakos ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli talep edildi.

GALATASARAY DAHA ÖNDE

Hem Galatasaray hem Beşiktaş şu an için resmi bir teklifle Olympiakos'un kapısını çalmamasına rağmen, yakın zamanda teklifin iletilmesi bekleniyor. Ancak Yunan ekibinin 10 milyon Euro'nun altında gelen teklfileri kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın bu transferde Beşiktaş'tan daha önde olduğu da haberde yer alan detaylardan birisi oldu. Olympiakos'un Fortounis için bekledikleri teklifi aldıkları takdirde masaya oturacakları söylendi.

28 yaşındaki Yunan orta saha, 2010 yılında başladığı futbol kariyeri boyunca 366 maça çıktı. Bu 366 maçta 83 gol ve 89 asist yapan Fortounis, kariyerinin büyük bir bölümünü Yunanistan'da geçirdi.

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Son dakika: Yunan basını duyurdu! Galatasaray ve Beşiktaş Fortounis için devrede...
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