Son dakika: Yunan basını duyurdu! Galatasaray ve Beşiktaş Fortounis için devrede...

Sportime'da yer alan haberde iki İstanbul ekibinin ısrarcı olduğu transferde en büyük engelin bonservis bedeli olduğu belirtildi. Olympiakos ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli talep edildi.